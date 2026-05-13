Συναγερμός στα Χανιά, άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στις παλιές φυλακές
Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στις τοπικές αστυνομικές αρχές των Χανίων, όταν ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στις παλιές δικαστικές φυλακές της πόλης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, επρόκειτο για άνδρα περίπου 45 ετών, που πιθανολογείται ότι είχε αφήσει την τελευταία του πνοή, πριν μερικές ημέρες.

Η νεκροψία – νεκροτομή θα ρίξει φως στις συνθήκες θανάτου του άνδρα, ενώ σημειώνεται ότι το κτήριο των δικαστικών φυλακών είναι εγκαταλελειμμένο εδώ και χρόνια και είθισται να αποτελεί τόπο προσωρινής διαμονής, άστεγων ανθρώπων.

Κατά το πρόσφατο παρελθόν είχαν εξεταστεί διάφορα σενάρια αξιοποίησης του κτηριακού συγκροτήματος, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιωθεί ή να δρομολογηθεί κάποιο εξ αυτών.
