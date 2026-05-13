Το «ευχαριστώ» του Ακύλα μετά την πρόκρισή του στον τελικό της Eurovision
Το «ευχαριστώ» του Ακύλα μετά την πρόκρισή του στον τελικό της Eurovision
Ζω την καλύτερη φάση της ζωής μου, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος της Ελλάδας
Δημόσια ευχαρίστησε ο Ακύλας τον κόσμο που τον στήριξε μετά την πρόκρισή του στον τελικό της Eurovision.
Ο 27χρονος τραγουδιστής το βράδυ της Τρίτης 12 Μαΐου ανέβηκε τέταρτος στη σκηνή του σταδίου Wiener Stadthalle της Βιέννης, εκπροσωπώντας την Ελλάδα με το «Ferto» και κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για το τελευταίο στάδιο του διαγωνισμού, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου, με τους θεατές να τον αποθεώνουν.
Μία ημέρα αργότερα, την Τετάρτη 13 Μαΐου, ο Ακύλας έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram δηλώνοντας πως διανύει την καλύτερη περίοδο της ζωής του και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς όλη την Ευρώπη για την αγάπη που δέχεται: «Ζω την καλύτερη φάση της ζωής μου στη σκηνή της Eurovision. Ευχαριστώ Ευρώπη», έγραψε. Στην ανάρτησή του παρουσίασε πλάνα από τη σκηνική του παρουσία κατά τη διάρκεια του Α' ημιτελικού αλλά και στιγμές από τα παρασκήνια.
Δείτε την ανάρτηση
Η αγκαλιά του Ακύλα με τους εκπροσώπους της Φινλανδίας μετά την πρόκρισή τους στον μεγάλο τελικό
Το όνομα του Ακύλα ήταν το πρώτο που ακούστηκε όταν οι παρουσιαστές εκφωνούσαν τις χώρες που πέρασαν στον μεγάλο τελικό της Eurovision. Αμέσως μετά ανακοίνωθηκε η Φινλανδία και λίγο αργότερα ο εκπρόσωπος της Ελλάδας κατευθύνθηκε προς το τραπέζι της φινλανδικής αποστολής, όπου αγκάλιασε τους εκπροσώπους της χώρας, Linda Lampenius και Pete Parkkonen, γιορτάζοντας μαζί τους την πρόκριση, όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσε ο OGAE Greece στο Instagram.
Ο 27χρονος τραγουδιστής το βράδυ της Τρίτης 12 Μαΐου ανέβηκε τέταρτος στη σκηνή του σταδίου Wiener Stadthalle της Βιέννης, εκπροσωπώντας την Ελλάδα με το «Ferto» και κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για το τελευταίο στάδιο του διαγωνισμού, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου, με τους θεατές να τον αποθεώνουν.
Μία ημέρα αργότερα, την Τετάρτη 13 Μαΐου, ο Ακύλας έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram δηλώνοντας πως διανύει την καλύτερη περίοδο της ζωής του και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς όλη την Ευρώπη για την αγάπη που δέχεται: «Ζω την καλύτερη φάση της ζωής μου στη σκηνή της Eurovision. Ευχαριστώ Ευρώπη», έγραψε. Στην ανάρτησή του παρουσίασε πλάνα από τη σκηνική του παρουσία κατά τη διάρκεια του Α' ημιτελικού αλλά και στιγμές από τα παρασκήνια.
Δείτε την ανάρτηση
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η αγκαλιά του Ακύλα με τους εκπροσώπους της Φινλανδίας μετά την πρόκρισή τους στον μεγάλο τελικό
Το όνομα του Ακύλα ήταν το πρώτο που ακούστηκε όταν οι παρουσιαστές εκφωνούσαν τις χώρες που πέρασαν στον μεγάλο τελικό της Eurovision. Αμέσως μετά ανακοίνωθηκε η Φινλανδία και λίγο αργότερα ο εκπρόσωπος της Ελλάδας κατευθύνθηκε προς το τραπέζι της φινλανδικής αποστολής, όπου αγκάλιασε τους εκπροσώπους της χώρας, Linda Lampenius και Pete Parkkonen, γιορτάζοντας μαζί τους την πρόκριση, όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσε ο OGAE Greece στο Instagram.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα