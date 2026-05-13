Marseaux για την απώλεια της μητέρας της: Νιώθω ότι δεν έχω πολλές αναμνήσεις, ο εγκέφαλός μου τα έχει θολώσει
Ίσως ήταν κάποια άμυνα για να μην τα σκέφτομαι, να μην πονάω, πρόσθεσε η τραγουδίστρια
Ελάχιστες αναμνήσεις έχει η Marseaux από την περίοδο που η μητέρα αντιμετώπιζε σοβαρή περιπέτεια με την υγεία της και την απώλειά της που ακολούθησε. Η τραγουδίστρια διένυε τότε την εφηβεία και, όπως είπε, θεωρεί πως αυτό ήταν μία μορφή άμυνας για να ξεπεράσει τον θάνατό της.
Η Marseaux ήταν καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή του Παντελή Τουτουντζή Fashion Snap! και ένα από τα θέματα για τα οποία μίλησε ήταν ο θάνατος της μητέρας της. Η τελευταία έχει μοιραστεί το σοβαρό πρόβλημα υγείας της με τα παιδιά της, λέγοντάς τους ωστόσο πως θα το ξεπερνούσε.
«Στα 14 μου μάθαμε ότι η μαμά μου αρρώσταινε. Οπότε αυτό της κράτησε κάποια χρόνια, γιατί 3-4 ήταν ήδη άρρωστη και εκεί ξεκίνησε και η δικιά μου εφηβεία. Μας το είχε επικοινωνήσει ότι έχει κάτι αλλά πως θα το ξεπεράσει. Ότι δεν είναι κάτι τελεσίγραφο, κάτι επίφοβο αλλά κάτι που θα περάσει. Υπήρχε μια ανησυχία μέσα στο σπίτι αλλά μας είχε καθησυχάσει ότι δεν έχει κάτι και είναι εύκολο», είπε αρχικά.
Κάνοντας λόγο για μία βαριά και επίπονη περίοδο της ζωής της, η τραγουδίστρια εξομολογήθηκε δεν θυμάται και πολλά από τη μάχη που έδωσε η μητέρα της και τον θάνατό της. Έτσι, προσπάθησε, πιστεύει η ίδια, να προστατεύσει τον εαυτό της, ώστε να διαχειριστεί την απώλειά της.
«Μετά, όσο περνούσαν τα χρόνια και έβλεπα ότι αυτό το πράγμα δεν σταματάει αλλά αρχίζει και την επηρεάζει περισσότερο, καταλάβαινα ότι δεν πάει πολύ καλά η κατάσταση. Ήταν μια περίοδος της ζωής μου πολύ βαριά και επίπονη. Νιώθω ότι δεν έχω πάρα πολλές αναμνήσεις. Νιώθω σαν το κεφάλι μου να έχει κάνει delete. Θυμάμαι κάποια πράγματα αλλά δεν μπορώ να πω με σιγουριά ότι έχουμε συζητήσει αυτό ή λέγαμε αυτά τα πράγματα. Ο εγκέφαλός μου τα έχει θολώσει, τα έχει μπλοκάρει. Ίσως ήταν κάποια άμυνα για να μην τα σκέφτομαι, να μην πονάω», κατέληξε η Marseaux.
