Η Σερτάμπ Ερενέρ αρνήθηκε να εμφανιστεί στον τελικό της Eurovision: Λόγω της τρέχουσας πολιτικής κατάστασης, δεν ήθελα να είμαι εκεί
GALA
Σερτάμπ Ερενέρ Eurovision Eurovision 2026

Η Σερτάμπ Ερενέρ αρνήθηκε να εμφανιστεί στον τελικό της Eurovision: Λόγω της τρέχουσας πολιτικής κατάστασης, δεν ήθελα να είμαι εκεί

Η Ερενέρ είχε χαρίσει τη νίκη στην Τουρκία πριν από 23 χρόνια

Η Σερτάμπ Ερενέρ αρνήθηκε να εμφανιστεί στον τελικό της Eurovision: Λόγω της τρέχουσας πολιτικής κατάστασης, δεν ήθελα να είμαι εκεί
42 ΣΧΟΛΙΑ
Την πρόσκληση να εμφανιστεί στον τελικό της Eurovision απέρριψε η Σερτάμπ Ερενέρ λόγω των παγκόσμιων πολιτικών εξελίξεων. Η Τουρκάλα τραγουδίστρια είχε οδηγήσει τη χώρα της στην κορυφή το 2003 με το κομμάτι Everyway That I Can.

Η Ερενέρ αποκάλυψε ότι της προτάθηκε να επιστρέψει στη σκηνή του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού, αλλά η ίδια δεν θέλησε να βρεθεί εκεί εξαιτίας της τρέχουσας πολιτικής κατάστασης σε παγκόσμιο επίπεδο. 

«Θα σας πω κάτι που δεν το γνωρίζετε. Με προσκάλεσαν στη Βιέννη για την βραδιά του μεγάλου τελικού για να τραγουδήσω στη σκηνή της Eurovision. Όμως λόγω της τρέχουσας πολιτικής κατάστασης στον κόσμο, δεν ήθελα να είμαι εκεί. Έχω άλλωστε ήδη δική μου συναυλία στις 16 Μαΐου», είπε σε δηλώσεις της στο Wiwibloggs.

Δείτε το βίντεο με όσα είπε


Η εμφάνιση της Σερτάμπ Ερενέρ στη Eurovision το 2003

Sertab Erener - Everyway That I Can | Türkiye 🇹🇷 | Winner of Eurovision 2003
42 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Επιβράβευση της καινοτομίας: Το αναγκαίο θεμέλιο για ένα βιώσιμο σύστημα υγείας με επίκεντρο τον ασθενή

Η φαρμακευτική καινοτομία δεν αποτελεί επιλογή πολιτικής, αποτελεί δικαίωμα των ασθενών και βασική προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα κάθε σύγχρονου συστήματος υγείας. Και σήμερα, στην Ελλάδα, αυτό το δικαίωμα δοκιμάζεται στην πράξη.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης