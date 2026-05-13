Η... μεταμόρφωση της Σάρα Ένγκελς επί σκηνής: Δεν το πιστεύει ούτε ο σύζυγός της, δείτε το χιουμοριστικό βίντεο με την εκπρόσωπο της Γερμανίας στην Eurovision

Ένα χιουμοριστικό βίντεο με «πρωταγωνιστές» την ίδια και τον σύζυγό της ανάρτησε στα social media η εκπρόσωπος της Γερμανίας στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision

Στο πρώτο πλάνο εμφανίζεται ο άντρας της Σάρα Ένγκελς να κοιτάζει στο κινητό του το βιντεοκλίπ του τραγουδιού Fire με το οποίο εκπροσωπεί φέτος τη χώρα. Με έκπληξη στρέφει το βλέμμα του σε εκείνη που βρίσκεται δίπλα του.



Τότε, η τραγουδίστρια φαίνεται με μάσκα στο πρόσωπο κα τα μαλλιά πιασμένα πάνω, ενώ κόβει τα νύχια του ποδιού της και τρώει ζαχαρωτά. «Δεν μπορεί να πιστέψει ότι η γυναίκα του πάει στη Eurovision. Δεν βλέπω ποιο είναι το πρόβλημα», σχολίασε πάνω στο βίντεο που είχε δημοσιεύσει πριν από μερικές εβδομάδες στον λογαριασμό της στο Instagram.