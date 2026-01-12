Όλα όσα έγιναν στην πρεμιέρα του Survivor: Ο παλαίμαχος αρχηγός, ο γεμάτος αυτοπεποίθηση Gio Kay και ο βοσκός ωμοφάγος

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dfm0oj79xjjl)

Επαρχιώτες με… φόρα

Μιχάλης Σηφάκης: Από νωρίς με έντονες αρχηγικές τάσεις, διάθεση για ηγεμονική συμπεριφορά και ανάθεση εργασιών. Νιώθει έμπειρος στην τοποθεσία Άγιος Δομίνικος και από την πρώτη στιγμή έδειξε πως θέλει να ηγηθεί της ομάδας, άσχετα με το αν συμφωνούν ή διαφωνούν.Στην πορεία του επεισοδίου όντως πήρε αυτοβούλως το χρίσμα, με συμβουλές, εμψύχωση και παρά τον τραυματισμό του στο χέρι, πήρε τον πολυπόθητο πόντο στο αγώνισμα της ασυλίας.Μάνος Μαλλιαρός: Ο παίκτης και αδερφός του δημοσιογράφου Γιάννη Μαλλιαρού από το Ρέθυμνο, με εντυπωσιακά πλάνα από τη δράση του στον χώρο της προπονητικής, έδειξε ένα άλλο πρόσωπο, καθώς από νωρίς εξέφρασε τη δυσκολία για τις συνθήκες. Με δάκρυα στα μάτια μίλησε για το σοκ του παιχνιδιού.«Είναι δύσκολο. Να ξέρεις ότι είναι άτομα πίσω σου, τα οποία σε περιμένουνε, θέλουν να είσαι υγιής, να είσαι στα ζεστά, να είσαι φαγωμένος… και εσύ είσαι εδώ. Μου λείπουνε πολύ όλοι. Η κοπέλα μου, η Μάγδα, μου λείπει πάρα πολύ. Περισσότερο από όλους δηλαδή. Τη σκέφτομαι συνέχεια. Είναι ένα ζόρι να έρχεσαι εδώ πέρα, να περνάς όλο αυτό το κομμάτι του Survivor, έτσι όπως έχει γίνει φέτος. Γιατί τις άλλες χρονιές, καλώς ή κακώς, είχαν ένα αδιάβροχο, φωτιά, περνούσε. Τώρα να κάθεσαι όλο το βράδυ, δώδεκα ώρες, και απλά να περιμένεις να ξημερώσει για να στεγνώσεις, είναι δύσκολο. Δεν θα τα παρατήσω. Θα πάω μέχρι τέλους. Όσο πιο μακριά μπορώ. Είναι ένα σοκ, το υποστήκαμε, πάμε παρακάτω, δεν τα παρατάμε».Γιώργος Πολύχρος: Ο βοσκός της καρδιάς των τηλεθεατών, ο οποίος με την αφοπλιστική του απλότητα, κέρδισε τις εντυπώσεις και συγκέντρωσε πλήθος σχολίων στο X, από την πρώτη στιγμή που δεν δίστασε να φάει ακόμη και ωμό φαγητό. «Η συμπαίκτριά μου η Δήμητρα, με βρήκε ένα κοχυλάκι. Στην αρχή το ονομάσαμε σκουλήκι, αλλά μετά που το σκεφτήκαμε, επειδή είχε το σχήμα έτσι αστακού, καβουριού, το ονομάσαμε αστακοκαβουρογαριδοκόχυλο. Ντάξει… σαν σκουλίκι». Στην πορεία δοκίμασε κι άλλα ωμά και απροσδιόριστα, δίχως να ενοχλείται ή να δυσκολεύεται.Στο αγώνισμα για την ασυλία έδειξαν αναμφισβήτητη υπεροχή, τόσο σε επίπεδο δυναμικής όσο και σε αντανακλαστικά. Κέρδισαν άνετα το πρώτο αγώνισμα με σκορ 10-4 και έστειλαν στην ψηφοφορία τους Αθηναίους στο πρώτο συμβούλιο της χρονιάς.Η παίκτρια που είναι υποψήφια για αποχώρηση είναι η Σταυρούλα Ποτήρη, η οποία συγκέντρωσε πέντε ψήφους, στη νέα σύνθετη μορφή της ασυλίας.Η ίδια σχολίασε το αποτέλεσμα λέγοντας: «Εντάξει, δεν μου αρέσει. Το καταλαβαίνω, κάποιον έπρεπε να ψηφίσουνε. Υποθέτω ότι τους φάνηκα πιο αδύναμη σήμερα στο αγώνισμα. Δεν έχουμε κάποιο άλλο κριτήριο, δεν έχουμε κάποιο θέμα στη συμβίωση. Υποθέτω είναι γι’ αυτό. Είναι σεβαστό, προχωράμε».