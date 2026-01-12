Γιώργος Λιανός για Survivor: Έχουν γίνει επικοί τσακωμοί, έχω δει κάμεραμαν να κυνηγάνε παίκτες στη ζούγκλα
Γιώργος Λιανός για Survivor: Έχουν γίνει επικοί τσακωμοί, έχω δει κάμεραμαν να κυνηγάνε παίκτες στη ζούγκλα
Τα πάντα έχει αυτό το παιχνίδι και πάντα είναι απρόβλεπτο, είπε ο παρουσιαστής
Αξιοπερίεργα περιστατικά από τη μέχρι σήμερα εμπειρία του στο «Survivor» μοιράστηκε ο Γιώργος Λιανός, λίγο από την πρεμιέρα του νέου κύκλου του ριάλιτι.
Ο παρουσιαστής μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Weekend Live» και αποκάλυψε ότι το πρόγραμμα έρχεται με ενισχυμένο ανταγωνιστικό χαρακτήρα. Το «Survivor» έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Κυριακής 11 Ιανουαρίου, νωρίτερα όμως ο Γιώργος Λιανός μετέφερε μερικές ιστορίες από όλα όσα έχει ζήσει στον Άγιο Δομίνικο, όπου γυρίζεται το παιχνίδι.
Πιο αναλυτικά, είπε: «Έχω πάρα πολλές στιγμές να σκεφτώ, δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιες. Έχουν γραφτεί viral στιγμιότυπα, επικοί τσακωμοί στα συμβούλια, ανταρσίες, κάμεραμαν να κυνηγάνε παίκτες μέσα στη ζούγκλα. Τα πάντα έχει αυτό το παιχνίδι και πάντα είναι απρόβλεπτο. Έχουμε να δούμε Survivor σχεδόν ενάμιση χρόνο και μας λείπει παράφορα».
Δείτε το βίντεο
Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dfltbe6x75bl)
Σχετικά με όσα θα παρακολουθήσει το τηλεοπτικό κοινό στον νέο κύκλο, ο Γιώργο Λιανός δήλωσε: «Σχεδόν όλες οι ετοιμασίες έχουν γίνει, το μυαλό είναι ήδη εκεί. Αθηναίοι vs Επαρχιώτες, το φυσικό περιβάλλον, ο τρόπος που μεγάλωσαν, οι προσλαμβάνουσες αλλάζουν τον χαρακτήρα του ανθρώπου. Νομίζω ότι το διαφοροποιεί το φετινό "Survivor" ότι κανείς δεν μπαίνει για την εμπειρία. Θέλουν όλοι να φτάσουν μέχρι το τέλος. Αυτό που γνωρίζω μέχρι στιγμής είναι ότι η συμμετοχή του κοινού θα είναι δυνατή και θα μπορεί να αλλάξει τα πάντα».
Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Στόχος μας είναι να γίνει ακόμη πιο απρόβλεπτο. Οι παίκτες να μην ξέρουν τι να περιμένουν και ανά πάσα στιγμή να έρχεται μία έκπληξη που μπορεί να τα ανατρέψει όλα. Ένα κομμάτι μου έχει μείνει για πάντα στο νησί. Κάθε πρόγραμμα κρύβει τις εκπλήξεις του. Το μεγάλο μυστικό που το λέω από την αρχή σε όλα τα παιδιά είναι ότι όσο πιο αληθινός είσαι, τόσο πιο πολλά άτομα θα συνδεθούν μαζί σου».
