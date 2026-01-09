Ο πόλεμος των Μπέκαμ: Ο γάμος που οδήγησε σε ρήξη τη διάσημη οικογένεια, οι εικόνες επίπλαστης ευτυχίας και τα «μπλοκ» στα social media
Από τον γάμο του Μπρούκλιν Μπέκαμ με τη Νίκολα Πελτζ μέχρι το μπλοκάρισμα στα social media και την επιστολή του δικηγόρου

Άννα Νταλλαρή
Στα άκρα φαίνεται να έχουν οδηγηθεί οι σχέσεις του Μπρούκλιν Μπέκαμ με τον Ντέιβιντ και τη Βικτόρια Μπέκαμ, μετά την αποκάλυψη ότι ο πρωτότοκος γιος της οικογένειας έχει μπλοκάρει τους γονείς και τα αδέλφια του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχει ζητήσει να επικοινωνούν μαζί του αποκλειστικά μέσω δικηγόρων.

Το παρασκήνιο δείχνει μια σύγκρουση που ξεκίνησε μετά τον γάμο του με τη Νίκολα Πελτζ και κλιμακώθηκε σταδιακά τα επόμενα χρόνια.
Ο γάμος με τη Νίκολα Πελτζ
Στις 9 Απριλίου 2022, ο Μπρούκλιν Μπέκαμ παντρεύτηκε τη Νίκολα Πελτζ στο οικογενειακό κτήμα των γονιών του στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα. Ο γάμος, που πραγματοποιήθηκε σχεδόν δύο χρόνια μετά τον αρραβώνα τους, συνοδεύτηκε από έντονο ενδιαφέρον των media αλλά και από τις πρώτες αναφορές ότι το κλίμα ανάμεσα στις δύο οικογένειες δεν ήταν απολύτως ομαλό.

Η ψυχρή σχέση της Βικτόρια με τη Νίκολα
Τον Αύγουστο του 2022, τα μέσα ενημέρωσης άρχισαν να κάνουν λόγο για έναν «ψυχρό πόλεμο» ανάμεσα στη Νίκολα και τη νέα της πεθερά, Βικτόρια Μπέκαμ. Σύμφωνα με το Page Six, «η προετοιμασία του γάμου ήταν φρικτή» και οι δύο γυναίκες «δεν αντέχουν η μία την άλλη και δεν μιλούν».

Παράλληλα, δημοσιεύματα υποστήριζαν ότι η Βικτόρια είχε ενοχληθεί από φωτογράφιση του ζευγαριού σε εξώφυλλο περιοδικού, όπου η Νίκολα παρουσιαζόταν ως «η νέα κυρία Μπέκαμ». Την ίδια περίοδο, υπήρξαν αναφορές ότι μεγάλο μέρος της έντασης προκλήθηκε από την απόφαση της Νίκολα να φορέσει νυφικό Valentino αντί για δημιουργία του οίκου Victoria Beckham. Ωστόσο, οι εμπλεκόμενοι φάνηκαν να διαψεύδουν αυτούς τους ισχυρισμούς.
H Bικτόρια Μπέκαμ με τη Νίκολα Πελτζ

Δημόσιες εμφανίσεις και προσπάθεια εκτόνωσης
Το 2023, η οικογένεια εμφανίστηκε ενωμένη σε δημόσιες στιγμές, με κοινές παρουσίες και αναρτήσεις στα social media που έδιναν μία εικόνα εξομάλυνσης. Ωστόσο, την ίδια περίοδο, ο πατέρας της Νίκολα, Νέλσον Πελτζ, ενεπλάκη σε δικαστική διαμάχη με διοργανωτές του γάμου που πραγματοποιήθηκε στο κτήμα των Μπέκαμ, γεγονός που κράτησε ζωντανό το ενδιαφέρον γύρω από το παρασκήνιο της οικογενειακής δυναμικής.

Η ένταση επιστρέφει
Στα τέλη του 2024, ο Μπρούκλιν και η Νίκολα πέρασαν τις εορταστικές ημέρες με την οικογένεια Μπέκαμ, με τις αναρτήσεις να ενισχύουν την εικόνα ότι οι σχέσεις βρίσκονταν σε ήρεμη φάση. Όμως τον Μάρτιο της ίδιας χρονιάς, ο Μπρούκλιν και η Νίκολα απουσίαζαν από γενέθλια του Ντέιβιντ Μπέκαμ, ενώ ακολούθησαν πληροφορίες για καυγάδες ανάμεσα στα αδέλφια, με αφορμή την προσωπική ζωή του Ρομέο Μπέκαμ. Οι αναφορές αυτές συνοδεύτηκαν από αντικρουόμενες εκδοχές, καθώς υπήρξαν διαψεύσεις και προσπάθειες να πέσουν οι τόνοι.

Τα μπλοκ στα social media
Το καλοκαίρι του 2025, δημοσιεύματα ανέφεραν ότι ο Μπρούκλιν και η Νίκολα σταμάτησαν να ακολουθούν μέλη της οικογένειας στα social media. Αργότερα, τον Δεκέμβριο, ο Κρουζ Μπέκαμ ανέφερε δημόσια ότι ο ίδιος και οι γονείς του είχαν μπλοκαριστεί από τον Μπρούκλιν, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό ότι επρόκειτο για αμοιβαία κίνηση.
Η επιστολή του δικηγόρου
Στις αρχές του 2026, νέα δημοσιεύματα υποστήριξαν ότι ο Μπρούκλιν απέστειλε επιστολή στους γονείς του, ζητώντας οποιαδήποτε επικοινωνία να γίνεται αποκλειστικά μέσω δικηγόρων.  Στο ίδιο έγγραφο, τους ζητούσε επίσης να μην τον «κάνουν tag» και να μην τον αναφέρουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
