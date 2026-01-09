«Κομμένα τα like και τα tag, θα μιλάμε μόνο μέσω δικηγόρων»: Μπάχαλο στους Μπέκαμ, ο Μπρούκλιν έστειλε τελεσίγραφο στους γονείς του

Ο γιος του Ντέιβιντ και της Βικτόρια Μπέκαμ έστειλε επιστολή στους γονείς του μέσω δικηγόρου, επειδή εξοργίστηκε από το like που έκανε η μαμά του σε ανάρτησή του