«Κομμένα τα like και τα tag, θα μιλάμε μόνο μέσω δικηγόρων»: Μπάχαλο στους Μπέκαμ, ο Μπρούκλιν έστειλε τελεσίγραφο στους γονείς του
«Κομμένα τα like και τα tag, θα μιλάμε μόνο μέσω δικηγόρων»: Μπάχαλο στους Μπέκαμ, ο Μπρούκλιν έστειλε τελεσίγραφο στους γονείς του
Ο γιος του Ντέιβιντ και της Βικτόρια Μπέκαμ έστειλε επιστολή στους γονείς του μέσω δικηγόρου, επειδή εξοργίστηκε από το like που έκανε η μαμά του σε ανάρτησή του
Σε ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα φαίνεται πως βρίσκονται οι σχέσεις του Μπρούκλιν Μπέκαμ με τους γονείς του, Ντέιβιντ και Βικτόρια καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, τους απέστειλε επιστολή με την οποία τους ζητά να επικοινωνούν μαζί του αποκλειστικά μέσω δικηγόρων, ενώ τους καλεί να αποφεύγουν οποιαδήποτε δημόσια αναφορά στο πρόσωπό του.
Όπως αναφέρει σχετικό ρεπορτάζ της «Page Six», ο Μπρούκλιν φέρεται να έστειλε στους Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ επιστολή, με την οποία τους ενημέρωνε ότι από εδώ και στο εξής κάθε επικοινωνία θα πρέπει να γίνεται μόνο μέσω νομικών εκπροσώπων. Στο ίδιο έγγραφο, τους ζητούσε επίσης να μην τον «κάνουν tag» και να μην τον αναφέρουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Η παραβίαση αυτού του αιτήματος φέρεται να ήταν και η αιτία που ο Μπρούκλιν μπλόκαρε τους γονείς του στα social media, όταν η Βικτόρια Μπέκαμ έκανε «like» σε βίντεο που είχε ανεβάσει μία συνταγή για κοτόπουλο. Το περιστατικό προκάλεσε νέα ένταση, με τον μικρότερο γιο της οικογένειας, Κρουζ, να γράφει τότε πως «ξύπνησαν και ήταν μπλοκαρισμένοι, το ίδιο κι εγώ».
Πηγές αναφέρουν ότι το μπλοκάρισμα ήρθε έπειτα από εβδομάδες απογοήτευσης για τον Μπρούκλιν και τη σύζυγό του, Νίκολα Πελτζ, οι οποίοι θεωρούσαν ότι οι προσπάθειές τους για συμφιλίωση αγνοήθηκαν. Η Νίκολα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχει επίσης μπλοκάρει την οικογένεια Μπέκαμ.
Σε αντίθεση με τους γονείς του, ο Μπρούκλιν διατηρεί επαφή με τους παππούδες του και κάποια μέλη της οικογένειας, οι οποίοι σχολιάζουν συχνά τις αναρτήσεις του. Όπως αναφέρεται, ο ίδιος έχει επικοινωνήσει μαζί τους τηλεφωνικά και με μηνύματα το τελευταίο εξάμηνο, ακόμη και κατά τη διάρκεια των γιορτών.
Άτομα από το περιβάλλον του ζευγαριού τονίζουν ότι το αίτημα προς τους γονείς του έγινε μέσω δικηγόρων και δεν αποτελούσε άμεση νομική απειλή, ωστόσο χαρακτηρίζεται ως πρωτοφανές και ενδεικτικό του πόσο επιβαρυμένη είναι η κατάσταση. Από την πλευρά τους, ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ φέρεται να είναι απογοητευμένοι, επισημαίνοντας ότι η στάση τους πηγάζει από ενδιαφέρον και όχι από κακοβουλία.
Παράλληλα, σημειώνεται ότι οι δύο πλευρές πλέον επικοινωνούν αποκλειστικά μέσω νομικών, γεγονός που καθιστά οποιαδήποτε συμφιλίωση εξαιρετικά δύσκολη και, όπως σχολιάζουν πρόσωπα από το περιβάλλον τους, είναι εφικτή μόνο μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
Η ρήξη ανάμεσα στον Μπρούκλιν Μπέκαμ και την οικογένειά του φαίνεται να κρατά σχεδόν τέσσερα χρόνια, με φίλους του ζευγαριού να υποστηρίζουν ότι ξεκίνησε όταν ο αδερφός του, Ρομέο, άρχισε να βγαίνει με πρώην σύντροφο του Μπρούκλιν. Από την άλλη πλευρά, η οικογένεια Μπέκαμ απορρίπτει αυτούς τους ισχυρισμούς και αποδίδει την ένταση στη στάση της Νίκολα Πελτζ.
Οι φήμες για οικογενειακή ρήξη εντάθηκαν νωρίτερα μέσα στη χρονιά, όταν ο Μπρούκλιν και η Νίκολα απουσίαζαν από τις εκδηλώσεις για τα 50ά γενέθλια του Ντέιβιντ Μπέκαμ τον Μάιο. Η απουσία του ζευγαριού καταγράφηκε και σε άλλες σημαντικές οικογενειακές στιγμές, όπως στην τελετή κατά την οποία ο Ντέιβιντ Μπέκαμ χρίστηκε ιππότης από τον βασιλιά Κάρολο τον Νοέμβριο, αλλά και στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ της Βικτόρια Μπέκαμ στο Netflix τον Οκτώβριο. Οι πρώτες εντάσεις, σύμφωνα με δημοσιεύματα, είχαν εμφανιστεί ήδη πριν και κατά τη διάρκεια του γάμου του Μπρούκλιν και της Νίκολα το 2022, με γεγονότα που συνέβαλαν στη διαμόρφωση της σημερινής κατάστασης στις οικογενειακές σχέσεις.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Όπως αναφέρει σχετικό ρεπορτάζ της «Page Six», ο Μπρούκλιν φέρεται να έστειλε στους Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ επιστολή, με την οποία τους ενημέρωνε ότι από εδώ και στο εξής κάθε επικοινωνία θα πρέπει να γίνεται μόνο μέσω νομικών εκπροσώπων. Στο ίδιο έγγραφο, τους ζητούσε επίσης να μην τον «κάνουν tag» και να μην τον αναφέρουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Brooklyn Beckham warned parents David and Victoria to only contact him via lawyers as feud continues: report https://t.co/Ji3QUoKhtN pic.twitter.com/zBhsAPMBv1— Page Six (@PageSix) January 9, 2026
Πηγές αναφέρουν ότι το μπλοκάρισμα ήρθε έπειτα από εβδομάδες απογοήτευσης για τον Μπρούκλιν και τη σύζυγό του, Νίκολα Πελτζ, οι οποίοι θεωρούσαν ότι οι προσπάθειές τους για συμφιλίωση αγνοήθηκαν. Η Νίκολα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχει επίσης μπλοκάρει την οικογένεια Μπέκαμ.
Σε αντίθεση με τους γονείς του, ο Μπρούκλιν διατηρεί επαφή με τους παππούδες του και κάποια μέλη της οικογένειας, οι οποίοι σχολιάζουν συχνά τις αναρτήσεις του. Όπως αναφέρεται, ο ίδιος έχει επικοινωνήσει μαζί τους τηλεφωνικά και με μηνύματα το τελευταίο εξάμηνο, ακόμη και κατά τη διάρκεια των γιορτών.
Άτομα από το περιβάλλον του ζευγαριού τονίζουν ότι το αίτημα προς τους γονείς του έγινε μέσω δικηγόρων και δεν αποτελούσε άμεση νομική απειλή, ωστόσο χαρακτηρίζεται ως πρωτοφανές και ενδεικτικό του πόσο επιβαρυμένη είναι η κατάσταση. Από την πλευρά τους, ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ φέρεται να είναι απογοητευμένοι, επισημαίνοντας ότι η στάση τους πηγάζει από ενδιαφέρον και όχι από κακοβουλία.
Παράλληλα, σημειώνεται ότι οι δύο πλευρές πλέον επικοινωνούν αποκλειστικά μέσω νομικών, γεγονός που καθιστά οποιαδήποτε συμφιλίωση εξαιρετικά δύσκολη και, όπως σχολιάζουν πρόσωπα από το περιβάλλον τους, είναι εφικτή μόνο μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
Η ρήξη ανάμεσα στον Μπρούκλιν Μπέκαμ και την οικογένειά του φαίνεται να κρατά σχεδόν τέσσερα χρόνια, με φίλους του ζευγαριού να υποστηρίζουν ότι ξεκίνησε όταν ο αδερφός του, Ρομέο, άρχισε να βγαίνει με πρώην σύντροφο του Μπρούκλιν. Από την άλλη πλευρά, η οικογένεια Μπέκαμ απορρίπτει αυτούς τους ισχυρισμούς και αποδίδει την ένταση στη στάση της Νίκολα Πελτζ.
Οι φήμες για οικογενειακή ρήξη εντάθηκαν νωρίτερα μέσα στη χρονιά, όταν ο Μπρούκλιν και η Νίκολα απουσίαζαν από τις εκδηλώσεις για τα 50ά γενέθλια του Ντέιβιντ Μπέκαμ τον Μάιο. Η απουσία του ζευγαριού καταγράφηκε και σε άλλες σημαντικές οικογενειακές στιγμές, όπως στην τελετή κατά την οποία ο Ντέιβιντ Μπέκαμ χρίστηκε ιππότης από τον βασιλιά Κάρολο τον Νοέμβριο, αλλά και στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ της Βικτόρια Μπέκαμ στο Netflix τον Οκτώβριο. Οι πρώτες εντάσεις, σύμφωνα με δημοσιεύματα, είχαν εμφανιστεί ήδη πριν και κατά τη διάρκεια του γάμου του Μπρούκλιν και της Νίκολα το 2022, με γεγονότα που συνέβαλαν στη διαμόρφωση της σημερινής κατάστασης στις οικογενειακές σχέσεις.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα