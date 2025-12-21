Οι γονείς μας δεν έκαναν ποτέ unfollow τον γιο τους, εκείνος μας μπλόκαρε, ξεκαθάρισε ο Κρουζ Μπέκαμ για τον Μπρούκλιν

Ο 20χρονος γιος του Ντέιβιντ και της Βικτόρι α Μπέκαμ τοποθετήθηκε υπέρ των γονιών του για όσα κυκλοφορούν





Ο 20χρονος ανάρτησε στιγμιότυπο άρθρου της Daily Mail, το οποίο







Δείτε το story του Κρουζ Μπέκαμ







Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Μπρούκλιν Μπέκαμ και η σύζυγός του, Νίκολα Πελτζ, δεν ακολουθούν πλέον τον Ντέιβιντ και τη Βικτόρια Μπέκαμ στο Instagram, ενώ τον Ιούλιο είχε αποκαλυφθεί ότι είχαν επίσης σταματήσει να ακολουθούν τα αδέλφια του, Κρουζ και Ρομέο.



Οι εξελίξεις αυτές έρχονται λίγες εβδομάδες μετά από ενδείξεις πιθανής αποκλιμάκωσης της έντασης. Πρόσφατα, η Βικτόρια Μπέκαμ είχε αποκαλύψει ότι η μητέρα της είχε κρεμάσει χριστουγεννιάτικες κάλτσες για όλα τα μέλη της οικογένειας, συμπεριλαμβανομένου και του Μπρούκλιν.

Κλείσιμο Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ και η σύζυγός του, Νίκολα Πελτζ δεν διατηρούν πλέον επαφές με την οικογένειά του

Παράλληλα, λίγες ημέρες πριν από τη δημόσια παρέμβασή του, ο Κρουζ φάνηκε να στέλνει μήνυμα συμφιλίωσης προς τον αδελφό του. Στις 18 Δεκεμβρίου, ανέβασε φωτογραφίες από το παρελθόν, μεταξύ των οποίων μία όπου τα τρία αδέλφια –Κρουζ, Ρομέο και Μπρούκλιν– ποζάρουν μαζί σε γήπεδο beach volley στο Ρίο ντε Τζανέιρο.



Λίγες εβδομάδες νωρίτερα, στις 28 Νοεμβρίου, είχε γράψει σε story στο Instagram: «Η ζωή είναι πολύ μικρή για να μένουμε σιωπηλοί, τουλάχιστον μιλήστε το μεταξύ σας», ενώ σε επόμενη ανάρτηση σημείωνε: «Αδελφική αγάπη».



Την ίδια στιγμή, ο Ρομέο Μπέκαμ δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για τις φήμες περί οικογενειακής έντασης.



Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η ένταση μεταξύ του Μπρούκλιν Μπέκαμ, της Νίκολα Πελτζ και της οικογένειας Μπέκαμ φέρεται να ξεκίνησε το 2022, με αφορμή την επιλογή της σχεδιάστριας του νυφικού της Πελτζ, ενώ έκτοτε το ζευγάρι έχει απουσιάσει από σημαντικές οικογενειακές στιγμές και εκδηλώσεις. Τον Σεπτέμβριο, ο Μπρούκλιν Μπέκαμ είχε δηλώσει στην Daily Mail: «Πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι που λένε αρνητικά πράγματα, αλλά έχω μια πολύ υποστηρικτική σύζυγο. Εγώ και εκείνη κάνουμε το δικό μας, κρατάμε χαμηλά το κεφάλι και δουλεύουμε. Και είμαστε ευτυχισμένοι. Ο κόσμος πάντα θα λέει ανοησίες».



Από την πλευρά της, η Βικτόρια Μπέκαμ είχε αναφέρει σε συνέντευξή της τον Οκτώβριο: «Είμαστε μια πολύ δεμένη οικογένεια και η επικοινωνία είναι το κλειδί. Πάντα τους λέμε ότι ό,τι κι αν θέλουν να συζητήσουν, αυτός είναι ένας ασφαλής χώρος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό».