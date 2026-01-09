Χρήστος Πολίτης: Ήθελε να μένει μόνος του και να αποτραβηχτεί, είπε ο αδερφός του που τον βρήκε νεκρό στο σπίτι του
Χρήστος Πολίτης: Ήθελε να μένει μόνος του και να αποτραβηχτεί, είπε ο αδερφός του που τον βρήκε νεκρό στο σπίτι του
Ήταν ένας εργάτης του θεάτρου και ένας σεμνός άνθρωπος, τόνισε ο Γιώργος Πιατουλάκης
Την επιθυμία του Χρήστου Πολίτη να ζει μόνος του, έχοντας αποτραβηχτεί από τα φώτα της δημοσιότητας, υπογράμμισε ο αδερφός του. Ο Γιώργος Πιατουλάκης ήταν εκείνος που βρήκε νεκρό στο σπίτι του τον ηθοποιό, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου στα 84 του χρόνια. Μιλώντας για εκείνον, τον περιέγραψε ως έναν σεμνό άνθρωπο, απόλυτα αφοσιωμένο στο θέατρο.
«Ο αδελφός μου ήταν ένας εργάτης του θεάτρου, αγαπούσε το θέατρο και ήταν σεμνός άνθρωπος. Ούτε συνεντεύξεις έδινε ούτε ανακάτευε την οικογένειά του. Του άρεσε η αναγνώριση από το κόσμο. Πάντα ήταν σεμνός άνθρωπος. Ήταν επιλογή του, ήθελε να μένει μόνος του, ήθελε να αποτραβηχτεί. Είχε κάποια προβληματάκια, είχε ένα αναπνευστικό πρόβλημα εκεί, ταλαιπωρήθηκε λίγο», είπε ο Γιώργος Πιατουλάκης στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου.
Ο αδερφός του τόνισε επίσης ότι ο Χρήστος Πολίτης υπήρξε εξαιρετικά δεμένος με την οικογένειά του. «Έφυγε τη Δευτέρα. Είχαμε επικοινωνία. Πάντα ήμασταν δεμένη οικογένεια. Εγώ και τα ανίψια του, δηλαδή. Τα οποία τα είχε ως παιδιά του», αναφέροντας κλείνοντας.
Δείτε το βίντεο
«Ο αδελφός μου ήταν ένας εργάτης του θεάτρου, αγαπούσε το θέατρο και ήταν σεμνός άνθρωπος. Ούτε συνεντεύξεις έδινε ούτε ανακάτευε την οικογένειά του. Του άρεσε η αναγνώριση από το κόσμο. Πάντα ήταν σεμνός άνθρωπος. Ήταν επιλογή του, ήθελε να μένει μόνος του, ήθελε να αποτραβηχτεί. Είχε κάποια προβληματάκια, είχε ένα αναπνευστικό πρόβλημα εκεί, ταλαιπωρήθηκε λίγο», είπε ο Γιώργος Πιατουλάκης στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου.
Ο αδερφός του τόνισε επίσης ότι ο Χρήστος Πολίτης υπήρξε εξαιρετικά δεμένος με την οικογένειά του. «Έφυγε τη Δευτέρα. Είχαμε επικοινωνία. Πάντα ήμασταν δεμένη οικογένεια. Εγώ και τα ανίψια του, δηλαδή. Τα οποία τα είχε ως παιδιά του», αναφέροντας κλείνοντας.
Δείτε το βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα