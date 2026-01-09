Στο αποτεφρωτήριο Ριτσώνας το τελευταίο αντίο στον ηθοποιό Χρήστο Πολίτη
Στο αποτεφρωτήριο Ριτσώνας το τελευταίο αντίο στον ηθοποιό Χρήστο Πολίτη

Η τελετή αποτέφρωσης, θα γίνει στις 16.00 τη Δευτέρα (12/1)

Στο αποτεφρωτήριο Ριτσώνας το τελευταίο αντίο στον ηθοποιό Χρήστο Πολίτη
Στη Ριτσώνα θα πουν συγγενείς και φίλοι το τελευταίο στον ηθοποιό Χρήστο Πολίτη ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από λίγα 24ωρα.

Όπως έγινε γνωστό, η τελετή αποτέφρωσης, θα γίνει στις 16.00 τη Δευτέρα (12/1) στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας.

Ο ηθοποιός, που πέθανε τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου και εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του από μέλη της οικογένειάς του, άφησε το δικό του αποτύπωμα στην ελληνική τηλεόραση ως ο εμβληματικός «Γιάγκος Δράκος» της σειράς «Η Λάμψη», αλλά και μέσα από θεατρικές και κινηματογραφικές δουλειές που έκανε.

Τα τελευταία χρόνια είχε αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας.
