Το φινάλε του Stranger Things εκτόξευσε τραγούδια του Prince στις πλατφόρμες streaming
Τα κομμάτια Purple Rain και When Doves Cry σημείωσαν εντυπωσιακή αύξηση ακροάσεων σε νέους κάτω των 30 ετών
Δύο εμβληματικά τραγούδια του Prince, που «έντυσαν» μουσικά κρίσιμες σκηνές στο φινάλε του Stranger Things, εκτοξεύτηκαν στις πλατφόρμες streaming, μετά την προβολή του τελευταίου επεισοδίου της δημοφιλούς σειράς του Netflix.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Spotify, το Purple Rain και το When Doves Cry κατέγραψαν αύξηση ακροάσεων κατά 577% και 128% αντίστοιχα σε νέους κάτω των 30 ετών, τη Gen Z γενιά. Επίσης, το πρώτο κομμάτι σημείωσε άνοδο 243% συνολικά παγκοσμίως και το δεύτερο τραγούδι 200%.
Τα συγκεκριμένα τραγούδια έχουν χρησιμοποιηθεί σπάνια σε τηλεοπτικές σειρές, από τότε που ο Prince τα είχε συμπεριλάβει στην ταινία του Purple Rain το 1984. «Μας είπαν ότι οι πιθανότητες ήταν πραγματικά ελάχιστες», είχε δηλώσει ο δημιουργός της σειράς Ματ Ντάφερ στο Tudum μετά την πρεμιέρα του φινάλε.
Ο συνδημιουργός του Stranger Things, Ρος Ντάφερ, είχε προσθέσει ότι «ποτέ δεν έχουμε συζητήσει τόσο πολύ μια επιλογή τραγουδιού όσο για εκείνη τη στιγμή. Αυτό που είναι επίσης πολύ συναρπαστικό είναι ότι απλώς δεν έχει χρησιμοποιηθεί. Οι διαχειριστές της κληρονομιάς του Prince γενικά δεν επιτρέπει να δοθεί αυτό το τραγούδι εκτός της ταινίας “Purple Rain”».
Prince is getting a Spotify streaming boost after the #StrangerThings finale.— Variety (@Variety) January 2, 2026
- “Purple Rain” has seen a 243% increase in global streams and a 577% surge in global Gen-Z streams.
- “When Doves Cry” saw a 200% boost in global streams, as well as a 128% increase in Gen Z… pic.twitter.com/pbHN3Af9Vx
