Οι δημιουργοί του Stranger Things δηλώνουν περήφανοι για τη σκηνή που ο Γουίλ αποκαλύπτει ότι είναι γκέι παρά τα αρνητικά σχόλια
Το επεισόδιο στο οποίο περιλαμβάνεται η συγκεκριμένη σκηνή σημείωσε τη χαμηλότερη βαθμολογία στην ιστορία της σειράς
Περήφανοι για τη σκηνή coming out του Γουίλ ως γκέι δηλώνουν οι δημιουργοί του Stranger Things, Ματ και Ρος Ντάφερ, παρά το κύμα αρνητικών κριτικών.
Το επεισόδιο «The Bridge» στο οποίο ο Γουίλ (Νόα Σναπ) αποκάλυψε στους φίλους του ότι είμαι ομοφυλόφιλος, πριν έρθει αντιμέτωπος με τον Vecna σημείωσε την πιο χαμηλή βαθμολογία στην ιστορία της δημοφιλούς σειράς, με σκορ 5,6/10 και 96.000 κριτικές.
«Η σκηνή του coming out είναι κάτι που χτίζαμε εδώ και εννέα χρόνια. Ήταν μια πολύ σημαντική σκηνή για εμάς και μια πολύ σημαντική σκηνή για τον Νόα — όχι μόνο από θεματική άποψη, αλλά και από αφηγηματική», δήλωσε ο Ρος Ντάφερ στο Variety την 1η Ιανουαρίου, σε μια εκτενή αποτίμηση μετά το φινάλε της σειράς.
«Η σειρά αυτή ήταν πάντα για τους χαρακτήρες μας που ξεπερνούν το κακό, και για να το ξεπεράσουν αυτό το κακό, ο Vecna, με πολλούς τρόπους, αντιπροσωπεύει όλες τις σκοτεινές σκέψεις και το κακό της κοινωνίας. Και για να το ξεπεράσουν οι χαρακτήρες μας, αυτό καταλήγει να έχει να κάνει με το να αγκαλιάσουν τον εαυτό τους, αλλά και να αγκαλιάσουν ο ένας τον άλλον και να ενωθούν».
Η σκηνή ήταν «το τελικό βήμα στο ταξίδι του Γουίλ, και ο Γουίλ είναι, με πολλούς τρόπους, το κλειδί για να νικηθεί ο Venca», σημείωσε με τη σειρά του ο Ματ Ντάφερ. «Το Volume 1 (το πρώτο μέρος της τελευταίας σεζόν της σειράς) έχει να κάνει στην ουσία με την αυτοαποδοχή, σωστά; Αυτό είναι κάπως το πρώτο βήμα. Και μετά, το δεύτερο βήμα είναι ο Γουίλ να μιλά με τη Ρόμπιν — είναι κάτι που θέλει να κάνει. Προσπαθεί να καταλάβει πώς να κάνει coming out και ξέρει ότι πρέπει να το κάνει, και ότι αυτό είναι το τελικό βήμα για εκείνον. Και βρίσκει το θάρρος να το κάνει. Και αυτό είναι πραγματικά το απόλυτο “άντε γ…” προς τον Vecna. Αυτή ήταν η πρόθεση».
Το γεγονός ότι το επεισόδιο έτυχε αρνητικής υποδοχής, δεν αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο το βλέπουν οι δημιουργοί. «Είμαστε περήφανοι για το επεισόδιο, περήφανοι για τη σκηνή και περήφανοι για τον Νόα, που έδωσε μια πραγματικά γενναία, πολύ ευάλωτη ερμηνεία», είπε ο Ρος. Ο Ματ εξήγησε ότι η σκηνή ήταν εξαιρετικά σημαντική για τον Σναπ και ότι οι τρεις τους παρέμειναν κοντά, παρά τις ανάμεικτες αντιδράσεις.
«Νομίζω ότι εκεί που ο Ρος κι εγώ ήμασταν πιο προσεκτικοί ήταν ο Νόα — γιατί αυτό τον άγγιζε τόσο προσωπικά», πρόσθεσε. «Και στόχος μας ήταν να βεβαιωθούμε ότι ήταν άνετος και χαρούμενος με τη σκηνή. Και όταν ήταν, νιώσαμε καλά γι’ αυτό. Του στέλνω πολλά μηνύματα, αλλά ειδικά μετά τη σκηνή και αφού προβλήθηκε το επεισόδιο. Και είναι σε πολύ καλή φάση. Είναι πολύ περήφανος για τη σκηνή και εμείς είμαστε περήφανοι για τη σκηνή».
Παρόλα αυτά, ακόμη και το 2025, το διαδικτυακό μίσος τούς εξέπληξε. «Όχι, για να είμαι ειλικρινής», είπε ο Ματ όταν ρωτήθηκε αν περίμενε την ομοφοβική αντίδραση. «Γιατί είναι, όπως είπε ο Ρος, κάτι που χτίζουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Πάντα λέω ότι ο Ρος κι εγώ είμαστε πολλά πράγματα, αλλά το “διακριτικοί” δεν είναι ένα από αυτά».
Μετά την κυκλοφορία του επεισοδίου, ο Ματ είχε μιλήσει στο Variety τονίζοντας ότι οι δύο δημιουργοί «ξόδεψαν περισσότερο χρόνο γράφοντας» τη σκηνή του coming out από οποιαδήποτε άλλη — και ότι όλα βασίστηκαν στη συνεργασία. «Ανησυχούσαμε πάρα πολύ να το πετύχουμε σωστά. Υπήρχαν πολλά που έπαιξαν ρόλο. Σίγουρα είμαστε νευρικοί για το πώς θα το πάρει ο κόσμος. Αλλά όχι τόσο νευρικοί όσο όταν το παραδώσαμε στον Νόα. Γιατί, στο τέλος, έπρεπε να “κουμπώνει” και να είναι αληθινό για εκείνον», είχε αναφέρει.
«Στην πραγματικότητα το γράφαμε προς και για τον Νόα. Μας έγραψε κλαίγοντας αφού το διάβασε. Άρα πραγματικά λειτούργησε και τον άγγιξε, κάτι που ήταν υπέροχο», είπε. «Την ημέρα των γυρισμάτων, ειλικρινά, δεν υπήρχε πολλή σκηνοθετική καθοδήγηση. Ο Νόα πέρασε πολύ χρόνο — δηλαδή μήνες — προετοιμάζοντας αυτή τη σκηνή, αυτή τη στιγμή. Ευτυχώς, το σενάριο είχε ολοκληρωθεί αρκετά νωρίς. Ξέρω ότι δούλεψε πολύ μόνος του… Και τα περισσότερα από όσα βλέπετε είναι από την πρώτη λήψη», είχε συμπληρώσει.
