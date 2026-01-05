Stranger Things: Θα κυκλοφορήσει ντοκιμαντέρ για την τελευταία σεζόν
Stranger Things: Θα κυκλοφορήσει ντοκιμαντέρ για την τελευταία σεζόν
Το One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5, είναι μια ματιά εκ των έσω στα χρόνια προσπάθειας που χρειάστηκαν για να ολοκληρωθεί το τελευταίο κεφάλαιο της σειράς
Το Netflix ανακοίνωσε ένα ντοκιμαντέρ που θα επικεντρώνεται στην τελευταία σεζόν του Stranger Things και θα κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου.
Το One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5, σε σκηνοθεσία της Μαρτίνα Ράντγουαν, είναι —σύμφωνα με το Netflix— «μια ματιά εκ των έσω στα χρόνια προσπάθειας και τεχνικής δεξιοτεχνίας που χρειάστηκαν για να ολοκληρωθεί το τελευταίο κεφάλαιο της σειράς των αδελφών Ντάφερ που καθόρισε μια γενιά».
«Είμαι απεριόριστα ευγνώμων στους αδελφούς Ντάφερ που μου εμπιστεύτηκαν μια θέση στην πρώτη σειρά σε αυτό το απίστευτο ταξίδι», δήλωσε η Μαρτίνα Ράντγουαν. «Το να περνάω έναν ολόκληρο χρόνο στο σετ μαζί τους ήταν πραγματικό προνόμιο — και μια απόλυτη συγκίνηση. Το να μπορώ να βρίσκομαι τόσο κοντά και να τους βλέπω να ζωντανεύουν αυτή την αγαπημένη σειρά σε πραγματικό χρόνο, ήταν καθαρή χαρά».
Ολοκληρώνοντας, σημείωσε: «Μακάρι μόνο να μπορούσα να ταξιδέψω πίσω στον χρόνο και να τεκμηριώσω τις σεζόν ένα έως τέσσερα. Από το καστ μέχρι τους μακροχρόνιους συνεργάτες τους, όλοι με υποδέχτηκαν με αξιοσημείωτη γενναιοδωρία, μοιράζοντας ανοιχτά τις προσωπικές και συλλογικές εμπειρίες τους από μια δεκαετία δημιουργικής κινηματογραφικής δουλειάς. Οι Ντάφερ πάντα ξεπερνούν τα όρια και εμπνέουν τους πάντες να γίνουν καλύτεροι, και εμένα την ίδια. Η διαδικασία τους και η σειρά αντιπροσωπεύουν όλα όσα αγαπώ στην κινηματογράφηση».
Δείτε το τρέιλερ
Με τη σειρά τους οι αδελφοί Ντάφερ ως δημιουργοί της σειράς ανάφεραν: «Μεγαλώνοντας στο Ντάραμ της Βόρειας Καρολίνας, ονειρευόμασταν να γίνουμε κινηματογραφιστές — αλλά το Χόλιγουντ έμοιαζε απίστευτα μακρινό. Όλα άλλαξαν όταν είδαμε τα behind-the-scenes ντοκιμαντέρ του The Lord of the Rings — ταινίες “επί τόπου” που έδειχναν τα πραγματικά “παξιμάδια και βίδες” του πώς φτιάχνεται στην πράξη μια τεράστια παραγωγή. Είδαμε πόσο στρεσαρισμένος ήταν ο Πίτερ Τζάκσον και σκεφτήκαμε: Ναι, αυτό είναι το όνειρο. Με την υποχώρηση των φυσικών μέσων, αυτού του είδους η αφήγηση από τα παρασκήνια έχει σε μεγάλο βαθμό εξαφανιστεί. Θέλαμε να την επαναφέρουμε. Το One Last Adventure: The Making of Stranger Things Season 5 —όμορφα αποτυπωμένο και σκηνοθετημένο από τη Μαρτίνα Ράντγουαν— είναι η προσπάθειά μας να κάνουμε ακριβώς αυτό. Αν αγαπάτε το Stranger Things ή αν απλώς σας κινεί την περιέργεια το πώς ζωντανεύει μια μεγάλη χολιγουντιανή παραγωγή, αυτό είναι για εσάς».
Το One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5, σε σκηνοθεσία της Μαρτίνα Ράντγουαν, είναι —σύμφωνα με το Netflix— «μια ματιά εκ των έσω στα χρόνια προσπάθειας και τεχνικής δεξιοτεχνίας που χρειάστηκαν για να ολοκληρωθεί το τελευταίο κεφάλαιο της σειράς των αδελφών Ντάφερ που καθόρισε μια γενιά».
«Είμαι απεριόριστα ευγνώμων στους αδελφούς Ντάφερ που μου εμπιστεύτηκαν μια θέση στην πρώτη σειρά σε αυτό το απίστευτο ταξίδι», δήλωσε η Μαρτίνα Ράντγουαν. «Το να περνάω έναν ολόκληρο χρόνο στο σετ μαζί τους ήταν πραγματικό προνόμιο — και μια απόλυτη συγκίνηση. Το να μπορώ να βρίσκομαι τόσο κοντά και να τους βλέπω να ζωντανεύουν αυτή την αγαπημένη σειρά σε πραγματικό χρόνο, ήταν καθαρή χαρά».
Ολοκληρώνοντας, σημείωσε: «Μακάρι μόνο να μπορούσα να ταξιδέψω πίσω στον χρόνο και να τεκμηριώσω τις σεζόν ένα έως τέσσερα. Από το καστ μέχρι τους μακροχρόνιους συνεργάτες τους, όλοι με υποδέχτηκαν με αξιοσημείωτη γενναιοδωρία, μοιράζοντας ανοιχτά τις προσωπικές και συλλογικές εμπειρίες τους από μια δεκαετία δημιουργικής κινηματογραφικής δουλειάς. Οι Ντάφερ πάντα ξεπερνούν τα όρια και εμπνέουν τους πάντες να γίνουν καλύτεροι, και εμένα την ίδια. Η διαδικασία τους και η σειρά αντιπροσωπεύουν όλα όσα αγαπώ στην κινηματογράφηση».
Δείτε το τρέιλερ
Με τη σειρά τους οι αδελφοί Ντάφερ ως δημιουργοί της σειράς ανάφεραν: «Μεγαλώνοντας στο Ντάραμ της Βόρειας Καρολίνας, ονειρευόμασταν να γίνουμε κινηματογραφιστές — αλλά το Χόλιγουντ έμοιαζε απίστευτα μακρινό. Όλα άλλαξαν όταν είδαμε τα behind-the-scenes ντοκιμαντέρ του The Lord of the Rings — ταινίες “επί τόπου” που έδειχναν τα πραγματικά “παξιμάδια και βίδες” του πώς φτιάχνεται στην πράξη μια τεράστια παραγωγή. Είδαμε πόσο στρεσαρισμένος ήταν ο Πίτερ Τζάκσον και σκεφτήκαμε: Ναι, αυτό είναι το όνειρο. Με την υποχώρηση των φυσικών μέσων, αυτού του είδους η αφήγηση από τα παρασκήνια έχει σε μεγάλο βαθμό εξαφανιστεί. Θέλαμε να την επαναφέρουμε. Το One Last Adventure: The Making of Stranger Things Season 5 —όμορφα αποτυπωμένο και σκηνοθετημένο από τη Μαρτίνα Ράντγουαν— είναι η προσπάθειά μας να κάνουμε ακριβώς αυτό. Αν αγαπάτε το Stranger Things ή αν απλώς σας κινεί την περιέργεια το πώς ζωντανεύει μια μεγάλη χολιγουντιανή παραγωγή, αυτό είναι για εσάς».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα