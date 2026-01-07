Συγκινήθηκε η Λίτσα Πατέρα για τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη: Μεγάλο σοκ, τρέμουν τα χέρια μου, ήμασταν οικογένεια
Συγκινήθηκε η Λίτσα Πατέρα για τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη: Μεγάλο σοκ, τρέμουν τα χέρια μου, ήμασταν οικογένεια
Η αστρολόγος μίλησε για την απώλεια του δημοσιογράφου, τονίζοντας ότι υπήρξε για εκείνη κάτι πολύ περισσότερο από συνεργάτης
Συναισθηματικά φορτισμένη αναφέρθηκε η Λίτσα Πατέρα για τον θάνατο του Γιώργο Παπαδάκη, που έφυγε πριν από λίγες ημέρες από τη ζωή, εκφράζοντας τη θλίψη της για την απώλειά του.
Ο δημοσιογράφος πέθανε την Κυριακή 4 Ιανουαρίου, σε ηλικία 74 ετών, έπειτα από ανακοπή που υπέστη στο σπίτι του, στο Κολωνάκι.Η αστρολόγος μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» με τις δηλώσεις της να προβάλλονται την Τετάρτη και ανέφερε ότι είναι συγκλονισμένη από την είδηση της απώλειας, υπογραμμίζοντας πως η σχέση που τους συνέδεε ξεπερνούσε κατά πολύ τα όρια μιας επαγγελματικής συνεργασίας. Όπως είπε, ο Γιώργος Παπαδάκης αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς της και της ζωής της όλα αυτά τα χρόνια. «Ήμασταν οικογένεια, δεν ήταν ένας συνάδελφος ή ένας φίλος. Ήταν η οικογένειά μας, ο άνθρωπος που μπορούσες να του πεις το παράπονό σου, τη χαρά σου, τη λύπη σου, να σου πει και εκείνος τα δικά του», δήλωσε.
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, η Λίτσα Πατέρα περιέγραψε πόσο δύσκολο της φαίνεται να συνειδητοποιήσει τον θάνατό του, τονίζοντας ότι η καθημερινή τους συνύπαρξη καθιστά την απώλεια σχεδόν αδιανόητη. Όπως είπε: «Τόσα χρόνια ήμασταν κάθε μέρα μαζί. Μου φαίνεται αδιανόητο ότι θα κατέβω και δεν θα βρω τον Γιώργο. Ο Θεός τα ξέρει αυτά. Είναι κάτι το αδιανόητο. Πηγαίνω τώρα και δεν το πιστεύω ότι δεν θα τον βρω μπροστά μου».
Η ίδια τόνισε ότι η παρουσία του παραμένει ζωντανή στη μνήμη και στις καρδιές όλων όσοι τον γνώρισαν: «Έμεινε στις καρδιές μας, δεν έφυγε, δεν υπάρχει περίπτωση να τον ξεχάσουμε, να τον ξεπεράσουμε». Κλείνοντας, η Λίτσα Πατέρα περιέγραψε το σοκ που εξακολουθεί να βιώνει, εκφράζοντας παράλληλα την προσωπική της πίστη ότι ο Γιώργος Παπαδάκης συνεχίζει να παρακολουθεί από κάπου αλλού τα αγαπημένα του πρόσωπα; «Ήταν μεγάλο το σοκ, τρέμουν τα χέρια μου, είμαι άρρωστη. Ξέρω όμως από τον χώρο τον δικό μου, ότι είναι κάπου αλλού και μας βλέπει. Αυτή είναι η μόνη μου παρηγοριά, δεν πέθανε. Πήγε κάπου αλλού και μας βλέπει».
