Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Παπαδάκης από ανακοπή καρδιάς
Ο δημοσιογράφος είχε μεταφερθεί στο Λαϊκό νοσοκομείο όπου έγιναν προσπάθειες ανάνηψης
Την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 74 ετών ο Γιώργος Παπαδάκης.
Ο γνωστός δημοσιογράφος μεταφέρθηκε σήμερα χωρίς τις αισθήσεις του στο Λαϊκό νοσοκομείο, καθώς υπέστη ανακοπή.
Οι γιατροί έκαναν προσπάθειες ανάνηψης, ωστόσο δεν κατάφεραν να κρατήσουν στη ζωή τον γνωστό δημοσιογράφο.
Γεννήθηκε στο Χαλάνδρι στις 4 Φεβρουαρίου 1951 και κατάγεται από την Κρήτη. Κόλλησε το «μικρόβιο» της δημοσιογραφίας από τον φίλο του αδερφού του. Πριν αποφασίσει ποιον δρόμο θέλει να ακολουθήσει, είχε δουλέψει σε οικοδομή, σε περίπτερο, μέχρι και στεφάνια είχε σηκώσει σε νεκροταφείο, προκειμένου να βοηθήσει οικονομικά την οικογένειά του, που είχε ανάγκη.
Ξεκίνησε την καριέρα του στη δημοσιογραφία από το ραδιόφωνο με την εκπομπή «Κάθε μέρα παντού», ενώ προηγουμένως είχε ασχοληθεί και με τον έντυπο τύπο.
Ο καταξιωμένος δημοσιογράφος και παρουσιαστής μπορεί να είχε συνδέσει το όνομά του με τον ΑΝΤ1, καθώς σε αυτό το κανάλι σημείωσε και σημειώνει μεγάλη επιτυχία, ωστόσο η πρώτη του δουλειά στην τηλεόραση ήταν η μεσημεριανή εκπομπή «Τρεις στον αέρα» που μεταδιδόταν τη δεκαετία του 1980 από τη συχνότητα της ΕΡΤ με συμπαρουσιαστές του τον Νάσο Αθανασίου και τη Σεμίνα Διγενή.
Την περίοδο 1988-1989 ήταν συμπαρουσιαστής-ρεπόρτερ στην ΕΤ1, ενώ το 1990-1992 παρουσίασε στον ΑΝΤ1 την εκπομπή «Ελλάς το μεγαλείο σου». Άλλες εκπομπές που παρουσίασε στον ΑΝΤ1 ήταν η «Κόκκινη Κάρτα», στην οποία είχε φιλοξενήσει μάλιστα την Αλίκη Βουγιουκλάκη, το «Δέκα με τόνο» και η «Αρένα».
Το στίγμα του Γιώργου Παπαδάκη στην πρωινή ζώνη είναι ανεξίτηλο, καθώς από το 1992 βρίσκεται στο τιμόνι των πρωινών ενημερωτικών εκπομπών. Έως το 2011 παρουσίαζε το «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1. Στη συνέχεια μετονομάστηκε σε «Πρωινό ΑΝΤ1», διατηρώντας τον ίδιο τίτλο μέχρι το 2015. Μετά από πρόταση του ίδιου, η οποία έγινε δεκτή από το κανάλι, επανήλθε η αρχική ονομασία της εκπομπής, η οποία διατηρείται μέχρι σήμερα.
Η Τίνα Παπαδελή, η γυναίκα με την οποία ο δημοσιογράφος μοιραζόταν τη ζωή του, του είχε χαρίσει δύο γιους, τον Ιάσονα και τον Φοίβο. Ο πρώτος είναι ραδιοφωνικός παραγωγός και λάτρης της μουσικής, ενώ ο δεύτερος έχει σπουδάσει δημοσιογραφία στο ΕΚΠΑ και ακολουθώντας τα χνάρια του πατέρα του, έχει ξεκινήσει τα πρώτα του βήματα στον χώρο της τηλεόρασης. Από τον πρώτο του γάμο ο δημοσιογράφος είχε αποκτήσει άλλον έναν γιο, τον Κωνσταντή, ο οποίος τον έχει κάνει δύο φορές παππού.
Αν και στην έναρξη της τελευταίας εκπομπής ο Γιώργος Παπαδάκης είχε πει στους συνεργάτες του «βοηθήστε με να μην συγκινηθώ» δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του όταν είπε για τελευταία φορά «Καλημέρα Ελλάδα» με το φινάλε να πέφτει υπό τους ήχους του «Ξανά Μαζί (Αυλαία και πάμε)» της Αρλέτας. «Ήρθε η πιο δύσκολη στιγμή για αυτή την οικογένεια που θα την αποχωριστώ από την καθημερινότητά μου. Η συγκίνηση είναι μια υπόθεση που στην τηλεόραση πραγματικά δεν δείχνει τα πραγματικά συναισθήματα. Είναι εύκολο να συγκινηθείς στην τηλεόραση» είχε πει αρχικά ο Γιώργος Παπαδάκης.
«Θέλουμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον ΑΝΤ1 σε εσάς στους φίλους και συνεργάτες μου τα αδέρφια μου με τον σεβασμό που έχω απέναντι τους. Θέλω κυρίες και κύριοι να σας ευχαριστήσω που με κάνατε να νιώσω όχι σημαντικός αλλά άνθρωπος της διπλανής πόρτας που του ανοίγατε την πόρτα για να τον βάζετε στο σπίτι σας», είχε πει.
Η κουβέντα είχε γίνει με αφορμή την αποχώρησή του από το «Καλημέρα Ελλάδα». «Συνταξιούχος;» τον ρώτησε ο Δημήτρης Δανίκας. «Τρελάθηκες, σύνταξη θα πάρω μόλις με απωθέσουν στον τάφο μου». Χτύπησα ξύλα, έκανα τρεις φορές φτου και έβαλα μπρος τη μηχανή. Το μαγνητόφωνο.
Δείτε αναλυτικά την συζήτηση με τον Δημήτρη Δανίκα εδώ
Συγκεκριμένα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας μετέφερε στον Γιώργο Παπαδάκη την επιθυμία του κόσμου να αναθεωρήσει την απόφασή του. Όπως είπε: «Κύριε Παπαδάκη, ξέρετε τι μου είπαν όταν είπα ότι θα έρθω σήμερα σε εσάς. "Αν υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορεί να τον πείσει να μην σταματήσει την εκπομπή, είσαι εσύ". Οπότε μεταφέρω και το αίτημα να συνεχίσετε».
Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής απάντησε, δηλώνοντας σίγουρος για την επιλογή του να αποσυρθεί του χρόνου από το «Καλημέρα Ελλάδα»: «Οι αποφάσεις είναι αποφάσεις και πιστεύω, ότι θα με διαδεχτούν άνθρωποι, οι οποίοι θα έχουν πολύ καλύτερες δυνατότητες από εμένα και πολύ μεγαλύτερο ενθουσιασμό για να συνεχίσουν αυτό που έκανα εγώ πριν από 35 χρόνια».
Ποιος ήταν ο Γιώργος ΠαπαδάκηςΟ δημοσιογράφος μεγάλωσε γενιές και γενιές τηλεθεατών, παρουσιάζοντας για 34 χρόνια το «Καλημέρα Ελλάδα», που είναι και η μακροβιότερη εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης.
Το τελευταίο «Καλημέρα Ελλάδα» και το συγκινητικό αντίοΈνα ιστορικό τηλεοπτικό γεγονός αποτέλεσε η τελευταία εκπομπή του «Καλημέρα Ελλάδα» με τον Γιώργο Παπαδάκη την Παρασκευή, 4 Ιουλίου. Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής, με βαθιά συγκίνηση, είχε αποχαιρετήσει το τηλεοπτικό κοινό, μετά από μια πορεία 34 ετών που καθόρισε την πρωινή τηλεοπτική ζώνη. Μάλιστα, η είδηση δεν έμεινε ασχολίαστη από τους συναδέλφους του σε άλλες εκπομπές, οι οποίοι φρόντισαν να αφιερώσουν μέρος του προγράμματός τους, για να τον αποχαιρετήσουν και να του αποτίσουν έτσι, φόρο τιμής για τη συνολική του προσφορά στην τηλεόραση.
Ο Γιώργος Παπαδάκης στον Δανίκα: Είχα αρχίσει να βαριέμαι την εικόνα μουΟ Δημήτρης Δανίκας σε συνέντευξη που πήρε από το Γιώργο Παπαδάκη τον Μάιο του 2025 για το protothema.gr μιλούσε για «ένα τεράστιο, γιγαντιαίο ΑΝΤΙ. Οπως αντιστάρ, αντι-καβαλοκαλαμιστής, αντι-ρήτορας, αντι-νάρκισσος, αντι-σαλονιστής, αντι-σοβαροφανής, αντι-κοστουμαριστής, αντι-τηλεοπτικός».
Η κουβέντα είχε γίνει με αφορμή την αποχώρησή του από το «Καλημέρα Ελλάδα». «Συνταξιούχος;» τον ρώτησε ο Δημήτρης Δανίκας. «Τρελάθηκες, σύνταξη θα πάρω μόλις με απωθέσουν στον τάφο μου». Χτύπησα ξύλα, έκανα τρεις φορές φτου και έβαλα μπρος τη μηχανή. Το μαγνητόφωνο.
«Θα με διαδεχτούν άνθρωποι, που θα έχουν πολύ καλύτερες δυνατότητες από εμένα»Ο Γιώργος Παπαδάκης είχε ανακοινώσει τη Δευτέρα 28 Απριλίου, την απόφασή του να ολοκληρώσει τον κύκλο της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα». Την Τρίτη 29 Απριλίου, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ήταν καλεσμένη στο πλατό τονίζοντάς του την πρόθεσή της να τον μεταπείσει. Από τη μεριά του, ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής ξεκαθάρισε, πως η επιλογή του είναι οριστική και πως περιμένει να τον διαδεχτούν πιο ικανά πρόσωπα με μεγαλύτερο ενθουσιασμό για την ενημέρωση.
Συγκεκριμένα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας μετέφερε στον Γιώργο Παπαδάκη την επιθυμία του κόσμου να αναθεωρήσει την απόφασή του. Όπως είπε: «Κύριε Παπαδάκη, ξέρετε τι μου είπαν όταν είπα ότι θα έρθω σήμερα σε εσάς. "Αν υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορεί να τον πείσει να μην σταματήσει την εκπομπή, είσαι εσύ". Οπότε μεταφέρω και το αίτημα να συνεχίσετε».
Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής απάντησε, δηλώνοντας σίγουρος για την επιλογή του να αποσυρθεί του χρόνου από το «Καλημέρα Ελλάδα»: «Οι αποφάσεις είναι αποφάσεις και πιστεύω, ότι θα με διαδεχτούν άνθρωποι, οι οποίοι θα έχουν πολύ καλύτερες δυνατότητες από εμένα και πολύ μεγαλύτερο ενθουσιασμό για να συνεχίσουν αυτό που έκανα εγώ πριν από 35 χρόνια».
