Ταλαιπωρία για τους ταξιδιώτες σε Μαρτίνο, Κόμβο Βαγίων, Κιάτο και Αρχαία Νεμέα, έκλεισαν δρόμους οι αγρότες

Eurovision: Σήμερα αποκαλύπτονται οι 28 φιναλίστ του ελληνικού τελικού
Eurovision: Σήμερα αποκαλύπτονται οι 28 φιναλίστ του ελληνικού τελικού

Η ΕΡΤ ανοίγει επίσημα τον κύκλο των εκπομπών και των διαδικασιών για τον φετινό διαγωνισμό, με την εκπομπή «Sing for Greece – Ελληνικός Τελικός 2026 – Οι φιναλίστ» 

Σήμερα αποκαλύπτονται οι 28 φιναλίστ του ελληνικού τελικού του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision που θα διεκδικήσουν την εκπροσώπηση της χώρας.

Μέσα από την ειδική τηλεοπτική εκπομπή «Sing for Greece – Ελληνικός Τελικός 2026 – Οι φιναλίστ» που θα προβληθεί στην ΕΡΤ1 από τις  19:00 έως τις 22:00, το κοινό θα έχει την πρώτη του γνωριμία με τους καλλιτέχνες και τα τραγούδια που θα συμμετάσχουν στους δύο Ημιτελικούς του ελληνικού τελικού, στον δρόμο για την επιλογή της ελληνικής συμμετοχής στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Η Μπέττυ Μαγγίρα, μαζί με την Κέλλυ Βρανάκη και τον Θάνο Παπαχάμο, θα συστήσουν στο κοινό τους καλλιτέχνες και τις ιστορίες πίσω από τις συμμετοχές, σε μια εκπομπή γεμάτη μουσική, συνεντεύξεις, backstage στιγμές και πολλές εκπλήξεις. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα μεταδοθούν αποσπάσματα και των 28 τραγουδιών, δίνοντας μια πρώτη εικόνα για τις μουσικές προτάσεις που θα διεκδικήσουν το εισιτήριο για τη Βιέννη της Αυστρίας, όπου θα διεξαχθεί η Eurovision 2026.

Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς θα αποτελέσει η εμφάνιση-έκπληξη της Κλαυδίας, η οποία επιστρέφει στη σκηνή της Eurovision σε έναν ιδιαίτερο ρόλο, δίνοντας τον δικό της παλμό, καθώς στο τελευταίο μέρος της εκπομπής θα πραγματοποιηθεί ζωντανά η κλήρωση για τη σειρά εμφάνισης των 28 συμμετοχών στους δύο ημιτελικούς του Εθνικού Τελικού, που θα διεξαχθεί τον Φεβρουάριο.

Η ΕΡΤ ανοίγει έτσι επίσημα τον κύκλο των εκπομπών και των διαδικασιών για τον φετινό διαγωνισμό, με την εκπομπή «Sing for Greece – Ελληνικός Τελικός 2026 – Οι φιναλίστ» να σηματοδοτεί την έναρξη της ελληνικής πορείας προς τη Eurovision.

