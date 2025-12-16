Στα My market ανακαλύπτουμε την πιο χαρούμενη γιορτινή εμπειρία, με μοναδικές εκπλήξεις, και καθημερινά δώρα για αγορές ακόμη πιο μαγικές.
Eurovision 2026: Την Κυριακή 4 Ιανουαρίου αποκαλύπτονται τα 28 τραγούδια του ελληνικού τελικού
Μέσα από την ειδική τηλεοπτική εκπομπή, το κοινό θα έχει την πρώτη του γνωριμία με τους καλλιτέχνες και τα τραγούδια που θα συμμετάσχουν στους δύο Ημιτελικούς του ελληνικού τελικού
Ανακοινώνονται την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026, στις 19:00, μέσα από την ΕΡΤ1, οι 28 φιναλίστ που θα διεκδικήσουν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026, με την εκπομπή «Sing for Greece – Ελληνικός Τελικός 2026 – Οι φιναλίστ».
Μέσα από την ειδική τηλεοπτική εκπομπή, το κοινό θα έχει την πρώτη του γνωριμία με τους καλλιτέχνες και τα τραγούδια που θα συμμετάσχουν στους δύο Ημιτελικούς του ελληνικού τελικού, στον δρόμο για την επιλογή της ελληνικής συμμετοχής στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.
Κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα μεταδοθούν αποσπάσματα και των 28 τραγουδιών, δίνοντας μια πρώτη εικόνα για τις μουσικές προτάσεις που θα διεκδικήσουν το εισιτήριο για τη Βιέννη της Αυστρίας, όπου θα διεξαχθεί η Eurovision 2026.
Η ΕΡΤ ανοίγει έτσι επίσημα τον κύκλο των εκπομπών και των διαδικασιών για τον φετινό διαγωνισμό, με την εκπομπή «Sing for Greece – Ελληνικός Τελικός 2026 – Οι φιναλίστ» να σηματοδοτεί την έναρξη της ελληνικής πορείας προς τη Eurovision.
