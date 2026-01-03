Λελέ Γκόφα για Στέλιο Ρόκκο: Δεν είναι εύκολος άνθρωπος, τα πρώτα χρόνια ήταν δύσκολα

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Δύσκολο άνθρωπο χαρακτήρισε η Λελέ Γκόφα τον Στέλιο Ρόκκο. Η σύζυγος του τραγουδιστή μίλησε για τη σχέση τους σε μια κοινή συνέντευξη που παραχώρησε το ζευγάρι, επισημαίνοντας πως τα πρώτα χρόνια ήταν δύσκολα. Πλέον όμως νιώθει πάρα πολύ τυχερή που τον έχει στη ζωή της.

Μιλώντας στην εκπομπή «Pet Stories», το Σάββατο 3 Ιανουαρίου, για τις δυσκολίες που συνάντησε στην αρχή το ζευγάρι, αλλά και για όσα θαυμάζει στον Στέλιο Ρόκκο, η Λελέ Γκόφα ανέφερε: «Αυτό που θαυμάζω και ζηλεύω στον Στέλιο είναι το πάθος που έχει για οτιδήποτε καταπιαστεί. Δεν κουράζεται, και λέω “δε γίνεται. Δεν είναι εύκολος άνθρωπος, αλλά η καρδιά του και η ψυχή του είναι πολύ μεγάλη. Τα πρώτα χρόνια ήταν δύσκολα γιατί τον μάθαινα. Τώρα πλέον θεωρώ ότι είμαι ο πιο τυχερός άνθρωπος στον πλανήτη».

Από τη δική του πλευρά, ο τραγουδιστής αποκάλυψε 'οτι ο χαρακτήρας της συζύγου του τον κάνει να νιώθει ασφάλεια και ότι μπορεί να βασιστεί σε εκείνη οποιαδήποτε στιγμή. «Έχει έναν χαρακτήρα που σε κάνει και νιώθεις ασφάλεια… Θαυμάζω το ότι μπορώ ανά πάσα στιγμή να στηριχτώ πάνω της», εξομολογήθηκε.

