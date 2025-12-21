Ο Στέλιος Ρόκκος και η σύζυγός του γιόρτασαν οκτώ χρόνια γάμου: Σε λατρεύω, γράφει η Λελέ Γκόφα
Το ζευγάρι είναι μαζί εδώ και 15 χρόνια
Την επέτειο για τα οκτώ χρόνια γάμου τους γιόρτασαν ο Στέλιος Ρόκκος και η σύζυγός του, Λελέ Γκόφα.
Η σύζυγος του τραγουδιστή δημοσίευσε το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου στον λογαριασμό της στο Instagram, μία κοινή φωτογραφία της με τον Στέλιο Ρόκκο, στην οποία το ζευγάρι φιλιόταν, ενώ στο τραπέζι είχε τοποθετηθεί ένα γλυκό με ένα αναμμένο κερί.
«8 χρόνια γάμου. Πόσο βαρετό ακούγεται, αλλά δεν κατάλαβα πως πέρασε έτσι ο χρόνος. Σε λατρεύω αγάπη μου» σημείωσε η Λελέ Γκόφα αναφερόμενη στα οκτώ χρόνια γάμου της με τον καλλιτέχνη.
Δείτε την ανάρτησή της
Στις 17 Ιουλίου, το ζευγάρι γιόρτασε 15 χρόνια σχέσης, με τη Λελέ Γκόφα να γράφει τότε σε σχετική δημοσίευση που είχε κάνει στα social media: «Εννοείται πως σε μία δημοσίευση δεν μπορώ να τα πω όλα. Πέρασαν 15 χρόνια! Αυτό το τραγούδι έπαιζες εκείνη την πρώτη στιγμή. Χρόνια μας πολλά ζωή μου».
