Η Ιωάννα Τούνη άλλαξε χρόνο με τον σύντροφό της και την οικογένειά του: Ντρεπόμουν να τραβάω story
H influencer εξήγησε τον λόγο που δεν ήταν ενεργή στα social media το βράδυ της Πρωτοχρονιάς
Με τον σύντροφό της, Δημήτρη Ρομπέρτο Σπυριδωνίδη και την οικογένειά του άλλαξε χρόνο η Ιωάννα Τούνη, σχολιάζοντας πως δεν ήταν ενεργή στα social media το βράδυ της Πρωτοχρονιάς, καθώς δεν ένιωθε άνετα στον συγκεκριμένο χώρο να τραβάει stories για το Instagram.
Λίγο μετά την έλευση του νέου έτους, η influencer διασκέδασε σε νυχτερινό κέντρο της Θεσσαλονίκης και μέσα από βίντεο που ανάρτησε, έστειλε ευχές για Καλή Χρονιά και παράλληλα εξήγησε πώς πέρασε την αλλαγή. Πιο αναλυτικά είπε: «Πρώτο story για το 2026, χρόνια πολλά συμπεθέρα μου. Υγεία πάνω απ’ όλα, τύχη, αγάπη, όλα τα καλά του κόσμου. Να διώξουμε τους τοξικούς ανθρώπους απ’ τη ζωή μας, να βρούμε την υγειά μας. Δεν μπορούσα να βγάλω άλλο story γιατί ήμουνα για φαγητό. Δεν μπορούσα να βγάλω εκεί στο τραπέζι, ντρεπόμουν. Και να δώσω ένα μεγάλο φιλί, να περάσετε τέλεια ό,τι κι αν κάνετε σήμερα. Και η χρονιά είναι δική μας, να διεκδικήσουμε τους στόχους μας. Θα τα πούμε και το πρωί βέβαια τώρα, γιατί θα τα πιω τα ποτά μου τώρα. Σας αγαπώ, φιλάκια».
Στο Instagram story που έκανε, σημείωσε για το οικογενειακό δείπνο, στο οποίο βρέθηκε: «Άργησα λίγο γιατί ήμουν σε οικογενειακό δείπνο στο σπίτι του αγοριού μου και ντρεπόμουν λίγο να τραβάω story . Σας αγαπώ, σας φιλώ πολύ».
Με αφορμή την αλλαγή του χρόνου, η Ιωάννα Τούνη έστειλε ένα ξεχωριστό μήνυμα στους ακολούθους της για το νέο έτος, γράφοντας: «2026, υγεία, τύχη, αγάπη και να μη σταματήσεις να κυνηγάς ποτέ τα όνειρά σου. Ήρθε η στιγμή να κάνεις όλα όσα θέλεις και αναβάλεις τόσο καιρό. Τέρμα τα "θα" και οι δικαιολογίες. Μπορείς συμπεθέρα. Ο χρόνος άλλαξε, εσύ;».
Ποιος είναι ο Δημήτρης Ρομπέρτο Σπυριδωνίδης
Ο σύντροφος της Ιωάννας Τούνη διατηρεί χαμηλό προφίλ αποφεύγοντας να δημοσιεύσει συχνά υλικό από τη ζωή του στα social media. Ο επιχειρηματίας έχει ταξιδέψει σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, αλλά και πιο εξωτικούς προορισμούς, όπως η Ταϊλάνδη, η Βραζιλία και το Μαρόκο, ενώ βρέθηκε με την influencer στο εξωτερικό για τα γενέθλιά της χωρίς ωστόσο, να ανεβάσουν φωτογραφίες τους.
Αθλητικός τύπος, ο 31χρονος συμμετέχει στο πρωτάθλημα mini football με την ομάδα Cometas, ενώ διατηρεί στενούς δεσμούς με την οικογένειά του και τα μικρότερα αδέρφια του. Παράλληλα, είναι μέτοχος σε τρία καταστήματα εστίασης στη Θεσσαλονίκη, καθώς και σε beach bar στη Χαλκιδική.
