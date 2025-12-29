Η Ιωάννα Τούνη ταξίδεψε στο Παρίσι με τον γιο της, τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε
Η Ιωάννα Τούνη ταξίδεψε στο Παρίσι με τον γιο της, τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε
Η Instagrammer πόζαρε με το παιδί της με φόντο τον Πύργο του Άιφελ
Στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στο Παρίσι ταξίδεψε η Ιωάννα Τούνη μαζί με τον γιο της, τον Πάρη.
Η Instagrammer, που δημοσιεύει πολύ συχνά υλικό από την καθημερινότητά της, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους εικόνες από το ταξίδι της στη γαλλική πρωτεύουσα.
Στα στιγμιότυπα, είτε μόνη της είτε έχοντας στην αγκαλιά της το παιδί της, η Ιωάννα Τούνη ποζάρει με τον Πύργο του Άιφελ να διακρίνεται στο βάθος.
Οι φωτογραφίες που μοιράστηκε η Ιωάννα Τούνη
Η Instagrammer, που δημοσιεύει πολύ συχνά υλικό από την καθημερινότητά της, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους εικόνες από το ταξίδι της στη γαλλική πρωτεύουσα.
Στα στιγμιότυπα, είτε μόνη της είτε έχοντας στην αγκαλιά της το παιδί της, η Ιωάννα Τούνη ποζάρει με τον Πύργο του Άιφελ να διακρίνεται στο βάθος.
Οι φωτογραφίες που μοιράστηκε η Ιωάννα Τούνη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα