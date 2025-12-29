Η Ιωάννα Τούνη ταξίδεψε στο Παρίσι με τον γιο της, τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε
GALA
Ιωάννα Τούνη Παρίσι γιος

Η Ιωάννα Τούνη ταξίδεψε στο Παρίσι με τον γιο της, τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε

Η Instagrammer πόζαρε με το παιδί της με φόντο τον Πύργο του Άιφελ

Η Ιωάννα Τούνη ταξίδεψε στο Παρίσι με τον γιο της, τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε
24 ΣΧΟΛΙΑ
Στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στο Παρίσι ταξίδεψε η Ιωάννα Τούνη μαζί με τον γιο της, τον Πάρη.

Η Instagrammer, που δημοσιεύει πολύ συχνά υλικό από την καθημερινότητά της, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους εικόνες από το ταξίδι της στη γαλλική πρωτεύουσα.

Στα στιγμιότυπα, είτε μόνη της είτε έχοντας στην αγκαλιά της το παιδί της, η Ιωάννα Τούνη ποζάρει με τον Πύργο του Άιφελ να διακρίνεται στο βάθος.

Οι φωτογραφίες που μοιράστηκε η Ιωάννα Τούνη


Η Ιωάννα Τούνη ταξίδεψε στο Παρίσι με τον γιο της, τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε
Η Ιωάννα Τούνη ταξίδεψε στο Παρίσι με τον γιο της, τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε
24 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης