Ιωάννα Τούνη: Τα Χριστούγεννα θα τα περάσω με τον γιο μου, θα πούμε και τα κάλαντα ελπίζω
Ιωάννα Μαρίνου
Μαζί με τον γιο της, Πάρη σχεδιάζει να περάσει η Ιωάννα Τούνη τα φετινά Χριστούγεννα.

Η influencer έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», οι οποίες προβλήθηκαν την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως αυτή την περίοδο το παιδί της βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, προσθέτοντας ότι τις γιορτινές ημέρες θα είναι μαζί. 

Παράλληλα, η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε τη σκέψη της να πει με τον μικρό Πάρη τα κάλαντα λέγοντας:  «Ο Πάρης είναι στο σπίτι αυτή τη στιγμή. Τα Χριστούγεννα θα τα περάσουμε μαζί. Θα πούμε και τα κάλαντα ελπίζω. Δεν έχουμε σχεδιάσει ακόμα κάτι για το πώς θα περάσουμε τα Χριστούγεννα».


Λίγο πριν αποχαιρετήσει τη χρονιά, η influencer έκανε και μία δημοσίευση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, τονίζοντας ότι από όσα διαδραματίστηκαν φέτος στη ζωή της, κρατάει τις στιγμές με το παιδί της. Χαρακτηριστικά έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της, που περιλάμβανε καλοκαιρινά στιγμιότυπα με τον γιο της: «Από αυτή τη χρονιά, κρατάω αυτό».

