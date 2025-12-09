Μία Νύχτα Μόνο: Ενθουσιασμός στο X με το φιλί του Δημήτρη Λάλου και Μαριλίτας Λαμπροπούλου, «αληθινή ένωση» γράφουν
Οι ηθοποιοί που είναι ζευγάρι στην πραγματική ζωή είχαν μια ρομαντική σκηνή στη σειρά
Ενθουσιασμός επικράτησε στο X (πρώην Twitter) με το φιλί του Δημήτρη Λάλου και της Μαριλίτας Λαμπροπούλου στη σειρά «Μια Νύχτα Μόνο».
Το βράδυ της Δευτέρας 8 Δεκεμβρίου, προβλήθηκε μια ρομαντική σκηνή ανάμεσα στους δύο ηθοποιούς, που αποτελούν ζευγάρι στην πραγματική ζωή. Στο σίριαλ παίζουν τον ρόλο του Οδυσσέα και της Αρετής, με τους θαυμαστές τους να στέκονται στην πραγματική χημεία που υπάρχει ανάμεσα στον Δημήτρη Λάλο και τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου, η οποία αποτυπώθηκε και στη μικρή οθόνη.
«Αληθινή ένωση» έγραψε κάποιος, ενώ ένα άλλο πρόσωπο σχολίασε «έχουν χημεία», με έναν τρίτο να σημειώνει για τις εξελίξεις στο σίριαλ «τι μας κάνατε βραδιάτικα».
Τι μας κάνατε βραδιάτικα ρε Λαλο κ Μαριλιτα— mazikeen (@eptanisou) December 8, 2025
Οριακα είμαι να στείλω στον πρώην 😂#MiaNyxtaMono pic.twitter.com/zOM7kYFdBz
#Mianyxtamono έχουν τρελή ένωση !🫶αληθινη pic.twitter.com/8qyfN0MGWH— 🦁τσιπικαο😎 (@p2588576) December 8, 2025
ΛΙΠΟΘΥΜΗΣΕ ΜΙΑ ΚΟΠΕΛΙΤΣΑ #MiaNyxtaMono pic.twitter.com/Aa12Ybdw8a— Tzo🌼 (@Georgiaaaaaaa8) December 8, 2025
Έπεσαν τα κάστρα της..... 🫠— “ Εθνικό Ποντικάκι!” 𝓙𝓮𝓻𝓻𝔂 (@eirinisiorou) December 8, 2025
Kiss me........ #MiaNyxtaMono pic.twitter.com/pfJh64J196
Ηταν πολυ ωραια η εκθεση μαργαρίτα μου 😂#MiaNyxtaMono pic.twitter.com/xspdy8dLke— Phoebe Buffay 🎀 (@Phoebe_Buffay00) December 8, 2025
Νταξει έχουν χημειαρα όμως#Mianyxtamono pic.twitter.com/k1y9jU8Ev0— Dora (@Dora11559327) December 8, 2025
