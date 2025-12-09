Μία Νύχτα Μόνο: Ενθουσιασμός στο X με το φιλί του Δημήτρη Λάλου και Μαριλίτας Λαμπροπούλου, «αληθινή ένωση» γράφουν
Οι ηθοποιοί που είναι ζευγάρι στην πραγματική ζωή είχαν μια ρομαντική σκηνή στη σειρά

Ιωάννα Μαρίνου
Ενθουσιασμός επικράτησε στο X (πρώην Twitter) με το φιλί του Δημήτρη Λάλου και της Μαριλίτας Λαμπροπούλου στη σειρά «Μια Νύχτα Μόνο».

Το βράδυ της Δευτέρας 8 Δεκεμβρίου, προβλήθηκε μια ρομαντική σκηνή ανάμεσα στους δύο ηθοποιούς, που αποτελούν ζευγάρι στην πραγματική ζωή. Στο σίριαλ παίζουν τον ρόλο του Οδυσσέα και της Αρετής, με τους θαυμαστές τους να στέκονται στην πραγματική χημεία που υπάρχει ανάμεσα στον Δημήτρη Λάλο και τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου, η οποία αποτυπώθηκε και στη μικρή οθόνη.

«Αληθινή ένωση» έγραψε κάποιος, ενώ ένα άλλο πρόσωπο σχολίασε «έχουν χημεία», με έναν τρίτο να σημειώνει για τις εξελίξεις στο σίριαλ «τι μας κάνατε βραδιάτικα».

Δείτε μερικά από τα σχόλια στο X (πρώην Twitter)

