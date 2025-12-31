Σε εξωτικό προορισμό για την Πρωτοχρονιά η Χριστίνα Μπόμπα: Η τελευταία μέρα του 2025 μας βρήκε στον παράδεισο
Χριστίνα Μπόμπα Πρωτοχρονιά

Σε εξωτικό προορισμό για την Πρωτοχρονιά η Χριστίνα Μπόμπα: Η τελευταία μέρα του 2025 μας βρήκε στον παράδεισο

Για αυτό αλλά και για πολλά άλλα νιώθω ευγνωμοσύνη, εξομολογήθηκε η Instagrammer

Σε εξωτικό προορισμό για την Πρωτοχρονιά η Χριστίνα Μπόμπα: Η τελευταία μέρα του 2025 μας βρήκε στον παράδεισο
Έναν εξωτικό προορισμό επέλεξε για να υποδεχτεί το νέο έτος μαζί με την οικογένειά της η Χριστίνα Μπόμπα.   

Η Instagrammer δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία με την ίδια να ποζάρει με μπικίνι σε μια παραλία. Δεν αποκάλυψε ωστόσο πού ταξίδεψε εκείνη και ο Σάκης Τανιμανίδης με τις δίδυμες κόρες τους.

 «Η τελευταία μέρα του 2025 μας βρήκε στον παράδεισο. Και για αυτό αλλά και για πολλά άλλα νιώθω ευγνωμοσύνη 2025 σε ευχαριστώ! Και εύχομαι το 2026 να φέρει υγεία, αγάπη και μαγεία σε όλους μας. Καλώς να έρθει», έγραψε στη λεζάντα που συνόδευε τη δημοσίευσή της.

Η ανάρτηση της Χριστίνας Μπόμπα

