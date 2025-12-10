Χριστίνα Μπόμπα: Μετά από μια γέννα και τον θηλασμό δύο μωρών, θέλω να φτιάξω το στήθος μου

να προχωρήσει σε μια πλαστική επέμβαση στο στήθος της αναφέρθηκε η Χριστίνα Μπόμπα

Χριστίνα Μπόμπα για τις αλλαγές στο στήθος της μετά τη γέννηση των δίδυμων κορών της και την περίοδο του θηλασμού:

Στην επιθυμία της, εξηγώντας πως η σκέψη της επηρεάζεται από τη γέννηση και τον θηλασμό των δύο παιδιών της.Σε συζήτηση που είχε η Instagrammer στο νέο επεισόδιο του «BeWell» Podcast με έναν πλαστικό χειρουργό, μοιράστηκε την επιθυμία της να κάνει πλαστική στο στήθος της, τονίζοντας πως εάν εν τέλει προχωρήσει στη συγκεκριμένη επέμβαση θα τονωθεί η αυτοπεποίθησή της.Όπως ανέφερε η«Η αυτοπεποίθησή μας χτίζεται και από το σώμα μας. Όσο κι αν πάμε να τα ωραιοποιήσουμε όλα. Εγώ, πραγματικά το σκέφτομαι, μετά από μία γέννα και τον θηλασμό δύο μωρών, θέλω να φτιάξω το στήθος μου. Και όντως, όταν και αν το κάνω, πιστεύω ότι θα επηρεάσει την αυτοπεποίθησή μου, αυτό δεν σημαίνει ότι έχω προβλήματα αυτοπεποίθησης».