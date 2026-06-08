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Σάκης Τανιμανίδης: Έλεγα «45 χρονών άνθρωπος να κάνω διαφήμιση για εσώρουχα;» η Χριστίνα με έπεισε να δεχτώ
GALA
Σάκης Τανιμανίδης εσώρουχο Φωτογραφία

Σάκης Τανιμανίδης: Έλεγα «45 χρονών άνθρωπος να κάνω διαφήμιση για εσώρουχα;» η Χριστίνα με έπεισε να δεχτώ

Εγώ ήμουν έτοιμος να πω όχι, δήλωσε ο παρουσιαστής

Σάκης Τανιμανίδης: Έλεγα «45 χρονών άνθρωπος να κάνω διαφήμιση για εσώρουχα;» η Χριστίνα με έπεισε να δεχτώ
Ιωάννα Μαρίνου
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Τις δεύτερες σκέψεις που είχε σχετικά με το να συμμετάσχει σε καμπάνια για εσώρουχα αναφέρθηκε ο Σάκης Τανιμανίδης, αποκαλύπτοντας ότι ήταν διστακτικός λόγω της ηλικίας του, ωστόσο η σύζυγός του, Χριστίνα Μπόμπα ήταν εκείνη που τον έπεισε τελικά να αποδεχτεί την πρόταση.

Σε δηλώσεις που έκανε ο παρουσιαστής στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό», που προβλήθηκε τη Δευτέρα 8 Ιουνίου, μίλησε για τη διαφήμιση που έκανε πρόσφατα,  εξηγώντας πως αρχικά ένιωθε ότι στα 45 του δεν του ταίριαζε κάτι τέτοιο. Η Χριστίνα Μπόμπα ωστόσο, τον ενθάρρυνε να προχωρήσει, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρχε λόγος να αρνηθεί.

Όπως είπε ο Σάκης Τανιμανίδης:  «Ήταν μία διαφήμιση, προϊόντα είναι και τα βρακιά. Η Χριστίνα με έπεισε να κάνω το κάνω, εγώ ήμουν έτοιμος να πω όχι, γιατί εγώ έλεγα "45 χρονών άνθρωπος να κάνω διαφήμιση για εσώρουχα;" και μου λέει "είναι δυνατόν; Οπωσδήποτε εσύ πρέπει να το κάνεις" και λέω "εντάξει θα το κάνω"».

Δείτε το βίντεο


Σε ανάρτηση που έκανε ο παρουσιαστής στις 14 Μαΐου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, έδειξε μερικές από τις φωτογραφίες του από την καμπάνια για εσώρουχα, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «45 χρόνια πέρασαν για να μου κάνουν πρόταση να διαφημίσω εσώρουχα οπότε είπα ναι».

Δείτε την ανάρτησή του

Ιωάννα Μαρίνου
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