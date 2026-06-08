Ποιος είναι ο νέος υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, το βιογραφικό του
Ποιος είναι ο νέος υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, το βιογραφικό του
Ο 44χρονος βουλευτής αναλαμβάνει Υφυπουργός αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, ένα αντικείμενο το οποίο γνωρίζει άριστα
Ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο του υφυπουργού Εξωτερικών, αρμόδιου για Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, μετά το νέο «μίνι λίφτινγκ» στο κυβερνητικό επιτελείο.
Ο 44χρονος βουλευτής Σερρών Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, ένα αντικείμενο το οποίο γνωρίζει άριστα και σε βάθος. Άλλωστε ο ίδιος, ο οποίος επίσης προέρχεται από τη νέα γενιά στελεχών της ΝΔ, τα τελευταία χρόνια, ως Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων ασχολείται με την ευρωπαϊκή πολιτική και διατηρεί ισχυρούς διαύλους επικοινωνίας με τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.
Επίκουρος Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, ταξιδεύει στο εξωτερικό συνοδεύοντας τον Πρωθυπουργό κρίνεται ως ο πλέον κατάλληλος για να ασχοληθεί με τις ευρωπαϊκές προκλήσεις και να προετοιμάσει μεταξύ άλλων την ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο Τάσος Χατζηβασιλείου, γεννήθηκε στις Σέρρες το 1981, με τις οικογενειακές του ρίζες να συνδέονται άρρηκτα με τον Προβατά. Μεγάλωσε στη γειτονιά του Τιμίου Σταυρού και φοίτησε στο 4ο Λύκειο Σερρών, διατηρώντας μέχρι σήμερα ισχυρούς δεσμούς με την ιδιαίτερη πατρίδα του.
Μετά την ολοκλήρωση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του, αναγορεύτηκε το 2020 διδάκτορας Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, με άριστα. Παράλληλα, υπηρετεί ως Επίκουρος Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Hellenic American University.
Η επαγγελματική του πορεία ξεκίνησε από τα φοιτητικά του χρόνια στον χώρο των διεθνών σχέσεων και της πολιτικής. Έχει διατελέσει Επιστημονικός Συνεργάτης στο Υπουργείο Εξωτερικών και στη Βουλή των Ελλήνων, ενώ εργάστηκε ως ειδικός ερευνητής στο Υπουργείο Εξωτερικών της Κύπρου. Παράλληλα, δίδαξε σε πανεπιστήμια στην Ελλάδα και το εξωτερικό και συμμετείχε σε ερευνητικά προγράμματα σε Αθήνα, Βρυξέλλες, Στρασβούργο, Κωνσταντινούπολη και Λευκωσία. Στον ιδιωτικό τομέα εργάστηκε ως Σύμβουλος Διεθνούς Επιχειρηματικής Ανάπτυξης στην HRP International, ενώ έχει συμβάλει και στη συγγραφή βιβλίων για την Ιστορία και τις Διεθνείς Σχέσεις.
Στις εθνικές εκλογές του 2019 και του 2023 εξελέγη βουλευτής Σερρών με τη Νέα Δημοκρατία. Στο κοινοβουλευτικό του έργο υπηρέτησε ως Γραμματέας της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, ενώ το 2023 εξελέγη Α΄ Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής. Στο Συμβούλιο της Ευρώπης, οι συνάδελφοί του τον εξέλεξαν Πρόεδρο της Ειδικής Επιτροπής για την Αναπηρία και τις Διακρίσεις.
Από τον Δεκέμβριο του 2019 ασκεί τα καθήκοντα του Γραμματέα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης της Νέας Δημοκρατίας. Από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2025 διετέλεσε Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια. Τον Μάιο του ίδιου έτους εξελέγη ομόφωνα Αντιπρόεδρος της International Democracy Union (IDU), της παγκόσμιας ένωσης κεντροδεξιών κομμάτων.
Ομιλεί αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά και ισπανικά.
Ο 44χρονος βουλευτής Σερρών Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, ένα αντικείμενο το οποίο γνωρίζει άριστα και σε βάθος. Άλλωστε ο ίδιος, ο οποίος επίσης προέρχεται από τη νέα γενιά στελεχών της ΝΔ, τα τελευταία χρόνια, ως Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων ασχολείται με την ευρωπαϊκή πολιτική και διατηρεί ισχυρούς διαύλους επικοινωνίας με τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.
Επίκουρος Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, ταξιδεύει στο εξωτερικό συνοδεύοντας τον Πρωθυπουργό κρίνεται ως ο πλέον κατάλληλος για να ασχοληθεί με τις ευρωπαϊκές προκλήσεις και να προετοιμάσει μεταξύ άλλων την ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο Τάσος Χατζηβασιλείου, γεννήθηκε στις Σέρρες το 1981, με τις οικογενειακές του ρίζες να συνδέονται άρρηκτα με τον Προβατά. Μεγάλωσε στη γειτονιά του Τιμίου Σταυρού και φοίτησε στο 4ο Λύκειο Σερρών, διατηρώντας μέχρι σήμερα ισχυρούς δεσμούς με την ιδιαίτερη πατρίδα του.
Το βιογραφικό του
Μετά την ολοκλήρωση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του, αναγορεύτηκε το 2020 διδάκτορας Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, με άριστα. Παράλληλα, υπηρετεί ως Επίκουρος Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Hellenic American University.
Η επαγγελματική του πορεία ξεκίνησε από τα φοιτητικά του χρόνια στον χώρο των διεθνών σχέσεων και της πολιτικής. Έχει διατελέσει Επιστημονικός Συνεργάτης στο Υπουργείο Εξωτερικών και στη Βουλή των Ελλήνων, ενώ εργάστηκε ως ειδικός ερευνητής στο Υπουργείο Εξωτερικών της Κύπρου. Παράλληλα, δίδαξε σε πανεπιστήμια στην Ελλάδα και το εξωτερικό και συμμετείχε σε ερευνητικά προγράμματα σε Αθήνα, Βρυξέλλες, Στρασβούργο, Κωνσταντινούπολη και Λευκωσία. Στον ιδιωτικό τομέα εργάστηκε ως Σύμβουλος Διεθνούς Επιχειρηματικής Ανάπτυξης στην HRP International, ενώ έχει συμβάλει και στη συγγραφή βιβλίων για την Ιστορία και τις Διεθνείς Σχέσεις.
Στις εθνικές εκλογές του 2019 και του 2023 εξελέγη βουλευτής Σερρών με τη Νέα Δημοκρατία. Στο κοινοβουλευτικό του έργο υπηρέτησε ως Γραμματέας της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, ενώ το 2023 εξελέγη Α΄ Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής. Στο Συμβούλιο της Ευρώπης, οι συνάδελφοί του τον εξέλεξαν Πρόεδρο της Ειδικής Επιτροπής για την Αναπηρία και τις Διακρίσεις.
Από τον Δεκέμβριο του 2019 ασκεί τα καθήκοντα του Γραμματέα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης της Νέας Δημοκρατίας. Από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2025 διετέλεσε Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια. Τον Μάιο του ίδιου έτους εξελέγη ομόφωνα Αντιπρόεδρος της International Democracy Union (IDU), της παγκόσμιας ένωσης κεντροδεξιών κομμάτων.
Ομιλεί αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά και ισπανικά.
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