Ιρίνα Σάικ: Το φωτογραφικό άλμπουμ από το ταξίδι της στη Σεούλ
Ιρίνα Σάικ Νότια Κορέα Σεούλ

Ιρίνα Σάικ: Το φωτογραφικό άλμπουμ από το ταξίδι της στη Σεούλ

Η Σεούλ μου έκλεψε την καρδιά, σχολίασε το μοντέλο στην ανάρτησή της

Ιρίνα Σάικ: Το φωτογραφικό άλμπουμ από το ταξίδι της στη Σεούλ
Ένα ταξίδι στη Νότια Κορέα πραγματοποίησε η Ιρίνα Σάικ. Το διάσημο μοντέλο ταξίδεψε στη Σεούλ για επαγγελματικούς λόγους, αλλά βρήκε χρόνο για να περιηγηθεί σε γειτονιές της πόλης και να δοκιμάσει τη νοτιοκορεάτικη κουζίνα. 

Η Σάικ πόζαρε στους δρόμους της Σεούλ και στο ξενοδοχείο στο οποίο διέμεινε και στη συνέχεια μοιράστηκε εικόνες από το ταξίδι της μέσα από ένα καρουζέλ φωτογραφιών. «Η Σεούλ μου έκλεψε την καρδιά — ξανά», έγραψε στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram.

Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε  Ιρίνα Σάικ

Ιρίνα Σάικ: Το φωτογραφικό άλμπουμ από το ταξίδι της στη Σεούλ
Ιρίνα Σάικ: Το φωτογραφικό άλμπουμ από το ταξίδι της στη Σεούλ
Ιρίνα Σάικ: Το φωτογραφικό άλμπουμ από το ταξίδι της στη Σεούλ
Ιρίνα Σάικ: Το φωτογραφικό άλμπουμ από το ταξίδι της στη Σεούλ
Ιρίνα Σάικ: Το φωτογραφικό άλμπουμ από το ταξίδι της στη Σεούλ
Ιρίνα Σάικ: Το φωτογραφικό άλμπουμ από το ταξίδι της στη Σεούλ

