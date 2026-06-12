Παράδοση-παραλαβή στο Υπουργείο Οικονομικών: «Προτεραιότητα οι μειώσεις φόρων» είπε ο Μαρκόπουλος

«Δεν πρέπει να ιδρώσουμε μόνο τη φανέλα, πρέπει να τη ματώσουμε», τόνισε ο νέος υφυπουργός Οικονομικών





«Δεν πρέπει να ιδρώσουμε μόνο τη φανέλα, πρέπει να τη ματώσουμε», τόνισε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, θυμίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει ήδη κάνει 83 μειώσεις φόρων (εκ των οποίων 25 έμμεσων φόρων), με το ετήσιο όφελος των φοροελαφρύνσεων να ανέρχεται στα 9,5 δισ. ευρώ ετησίως.







Από πλευράς του, ο Γιώργος Κώτσηρας ανέφερε ότι, για τον ίδιο, ολοκληρώνεται ένας δημιουργικός κύκλος στο ΥΠΕΘΟΟ και ξεκινά ένας νέος στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, εκφράζοντας ικανοποίηση για το έργο που υλοποιήθηκε. Υπογράμμισε ότι κατά τη θητεία του δόθηκε έμφαση στη διαμόρφωση πιο φιλικού φορολογικού συστήματος, στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στην ενίσχυση της ψηφιοποίησης της φορολογικής διοίκησης και στη μείωση φορολογικών βαρών. Επίσης, τόνισε ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε θετική τροχιά και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η προσπάθεια θα συνεχιστεί με τον νέο υφυπουργό, στον οποίο ευχήθηκε καλή επιτυχία, σημειώνοντας ότι μπορεί να συμβάλει στην περαιτέρω ενίσχυση των αποτελεσμάτων.



«Η οικονομία έχει σταθεί στα πόδια της, αναπτύσσεται και κοιτάζουμε το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία». Ο Κώτσηρας, αποχωρώντας από το ΥΠΕΘΟΟ, δίνει τη σκυτάλη στον Μαρκόπουλο, με τη βεβαιότητα ότι «η προσπάθεια θα συνεχιστεί ακόμα πιο δυνατά».







Προτεραιότητα οι μειώσεις φόρων «Ένα έργο αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς, άριστης συνεργασίας, συνέπειας και στοχοπροσήλωσης». Ο Γιώργος Κώτσηρας, απερχόμενος υφυπουργός, αποχωρεί από το ΥΠΕΘΟΟ «με ικανοποίηση», δίνοντας τη σκυτάλη στον Μαρκόπουλο, με τη βεβαιότητα ότι «θα συνεχίσουμε αυτή τη σημαντική πορεία για την οικονομία».



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Όπως τόνισε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, «αυτό ακριβώς έχουμε έρθει εδώ να κάνουμε. Λαϊκή πολιτική είναι οι αδιαμφισβήτητες μειώσεις φόρων. Οι διαρκείς μειώσεις φόρων. Και αυτές θα αναδείξουμε με ένταση και χωρίς φόβο. Με επιχειρήματα. Με ανοιχτές τις πόρτες του γραφείου μου. Άμεσα με την κοινωνία. Με όλους τους κοινωνικούς, θεσμικούς και παραγωγικούς φορείς», όπως υπογράμμισε.



Θέτοντας τις βασικές προτεραιότητές του, ο κ. Μαρκόπουλος μίλησε για ενίσχυση των νοικοκυριών και των παραγωγικών φορέων, συνεχή επικοινωνία με την κοινωνία και τους θεσμούς, στενή συνεργασία με την ΑΑΔΕ και, ταυτόχρονα, διασφάλιση της δημοσιονομικής σταθερότητας.



Σε πιο πολιτικό τόνο, υπογράμμισε τη σημασία της διεθνούς θέσης της χώρας, λέγοντας πως η «μεγαλύτερη απόδειξη της οικονομικής επιτυχίας» της κυβέρνησης αποτελεί το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει πλέον Έλληνα πρόεδρο στο Eurogroup, τον Κυριάκο Πιερρακάκη, τον οποίο χαρακτήρισε «πολιτικό του μέλλοντος» με «σαφές αποτύπωμα επιτυχίας».



«Λαϊκή πολιτική δεν είναι λόγια, είναι αδιαμφισβήτητες μειώσεις φόρων». Η δήλωση αυτή του Δημήτρη Μαρκόπουλου , ως νέου υφυπουργού Οικονομικών αρμόδιου για τη φορολογική πολιτική, δίνει το στίγμα της επόμενης ημέρας στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μετά την τελετή παράδοσης–παραλαβής από τον Γιώργο Κώτσηρα, ο οποίος αναλαμβάνει αναπληρωτής υπουργός στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.«Δεν πρέπει να ιδρώσουμε μόνο τη φανέλα, πρέπει να τη ματώσουμε», τόνισε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, θυμίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει ήδη κάνει 83 μειώσεις φόρων (εκ των οποίων 25 έμμεσων φόρων), με το ετήσιο όφελος των φοροελαφρύνσεων να ανέρχεται στα 9,5 δισ. ευρώ ετησίως.Έκανε επίσης αναφορά σε πρόσφατα μέτρα στήριξης ύψους 500 εκατ. ευρώ, καθώς και σε παρεμβάσεις για εισοδήματα από ακίνητα και τεκμήρια διαβίωσης.Από πλευράς του, ο Γιώργος Κώτσηρας ανέφερε ότι, για τον ίδιο, ολοκληρώνεται ένας δημιουργικός κύκλος στο ΥΠΕΘΟΟ και ξεκινά ένας νέος στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, εκφράζοντας ικανοποίηση για το έργο που υλοποιήθηκε. Υπογράμμισε ότι κατά τη θητεία του δόθηκε έμφαση στη διαμόρφωση πιο φιλικού φορολογικού συστήματος, στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στην ενίσχυση της ψηφιοποίησης της φορολογικής διοίκησης και στη μείωση φορολογικών βαρών. Επίσης, τόνισε ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε θετική τροχιά και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η προσπάθεια θα συνεχιστεί με τον νέο υφυπουργό, στον οποίο ευχήθηκε καλή επιτυχία, σημειώνοντας ότι μπορεί να συμβάλει στην περαιτέρω ενίσχυση των αποτελεσμάτων.«Η οικονομία έχει σταθεί στα πόδια της, αναπτύσσεται και κοιτάζουμε το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία». Ο Κώτσηρας, αποχωρώντας από το ΥΠΕΘΟΟ, δίνει τη σκυτάλη στον Μαρκόπουλο, με τη βεβαιότητα ότι «η προσπάθεια θα συνεχιστεί ακόμα πιο δυνατά».«Ένα έργο αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς, άριστης συνεργασίας, συνέπειας και στοχοπροσήλωσης». Ο Γιώργος Κώτσηρας, απερχόμενος υφυπουργός, αποχωρεί από το ΥΠΕΘΟΟ «με ικανοποίηση», δίνοντας τη σκυτάλη στον Μαρκόπουλο, με τη βεβαιότητα ότι «θα συνεχίσουμε αυτή τη σημαντική πορεία για την οικονομία».Ο νέος υφυπουργός χαρακτήρισε μεγάλη τιμή την ανάληψη των καθηκόντων του, ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη και δεσμεύθηκε για εντατική εργασία, δίνοντας έμφαση στη συνέχεια της κυβερνητικής πολιτικής.Όπως τόνισε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, «αυτό ακριβώς έχουμε έρθει εδώ να κάνουμε. Λαϊκή πολιτική είναι οι αδιαμφισβήτητες μειώσεις φόρων. Οι διαρκείς μειώσεις φόρων. Και αυτές θα αναδείξουμε με ένταση και χωρίς φόβο. Με επιχειρήματα. Με ανοιχτές τις πόρτες του γραφείου μου. Άμεσα με την κοινωνία. Με όλους τους κοινωνικούς, θεσμικούς και παραγωγικούς φορείς», όπως υπογράμμισε.Θέτοντας τις βασικές προτεραιότητές του, ο κ. Μαρκόπουλος μίλησε για ενίσχυση των νοικοκυριών και των παραγωγικών φορέων, συνεχή επικοινωνία με την κοινωνία και τους θεσμούς, στενή συνεργασία με την ΑΑΔΕ και, ταυτόχρονα, διασφάλιση της δημοσιονομικής σταθερότητας.Σε πιο πολιτικό τόνο, υπογράμμισε τη σημασία της διεθνούς θέσης της χώρας, λέγοντας πως η «μεγαλύτερη απόδειξη της οικονομικής επιτυχίας» της κυβέρνησης αποτελεί το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει πλέον Έλληνα πρόεδρο στο Eurogroup, τον Κυριάκο Πιερρακάκη, τον οποίο χαρακτήρισε «πολιτικό του μέλλοντος» με «σαφές αποτύπωμα επιτυχίας».

Η παρέμβαση του νέου υφυπουργού έκλεισε με μια «μπασκετική» αναφορά, καθώς σημείωσε πως «στις ομάδες χρειάζονται και οι ρολίστες», περιγράφοντας τον Κυριάκο Πιερρακάκη ως τον «Γκάλη» της οικονομικής ομάδας και τον εαυτό του ως έναν παράγοντα που θα στηρίξει την κοινή προσπάθεια με «τιμιότητα και μαχητικότητα».

12.06.2026, 16:55