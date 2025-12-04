To σέξι άλμπουμ της Ιρινά Σάικ για τη... φυγή στον ήλιο
Ιρίνα Σάικ Μπικίνι Instagram

To σέξι άλμπουμ της Ιρινά Σάικ για τη... φυγή στον ήλιο

Το διάσημο μοντέλο επέλεξε μια σειρά φωτογραφιών στις οποίες φορούσε μπικίνι επιδεικνύοντας την άψογη σιλουέτα της

To σέξι άλμπουμ της Ιρινά Σάικ για τη... φυγή στον ήλιο
Φυγή προς τον... ήλιο επιχείρησε η Ιρίνα Σάικ με το άλμπουμ που ανήρτησε στο Instagram το απόγευμα της Τετάρτης.

Το διάσημο μοντέλο επέλεξε μια σειρά φωτογραφιών στις οποίες φορούσε μπικίνι επιδεικνύοντας την άψογη σιλουέτα της.

«Runaway to 🌞» έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησης η Ιρίνα Σάικ συγκεντρώνοντας αποθεωτικά σχόλια για την ίδια και emojis φωτιάς.


2 ΣΧΟΛΙΑ

