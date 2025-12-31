Ματίνα Ζάρα: Ήμουν για περισσότερο από έναν χρόνο σε τοξική σχέση, βίωσα ψυχολογικό πόλεμο
Ματίνα Ζάρα: Ήμουν για περισσότερο από έναν χρόνο σε τοξική σχέση, βίωσα ψυχολογικό πόλεμο
Ζήλευε πολύ, προσπαθούσε να με ελέγξει και να με απομακρύνει από δικούς μου ανθρώπους, δήλωσε η τραγουδίστρια για τον πρώην σύντροφό της
Την εμπειρία της από μια τοξική σχέση που είχε στο παρελθόν και διήρκεσε πάνω από έναν χρόνο μετέφερε η Ματίνα Ζάρα, περιγράφοντας τον ψυχολογικό πόλεμο που βίωσε.
Η τραγουδίστρια μίλησε για μια δύσκολη περίοδο της προσωπικής της ζωής, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Happy Day» την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου και πιο συγκεκριμένα αναφέρθηκε στην τοξική σχέση που έζησε στο παρελθόν, αλλά και στη διαδικασία με την οποία κατάφερε τελικά να απομακρυνθεί από αυτήν.
Όπως περιέγραψε τέτοιες σχέσεις συχνά ξεκινούν με έντονα συναισθήματα και μεγάλες υποσχέσεις, οι οποίες όμως σταδιακά αλλάζουν, καθώς η συμπεριφορά του άλλου προσώπου διαφοροποιείται και δημιουργείται μια αίσθηση δεδομένης παρουσίας: «Ήμουν για περισσότερο από έναν χρόνο σε τοξική σχέση. Συνήθως σε τέτοιες σχέσεις υπάρχει έκρηξη αγάπης στην αρχή, “δεν μπορώ χωρίς εσένα, σ’ αγαπάω”, πολλές υποσχέσεις από νωρίς στη σχέση και πολλά λόγια. Στην πορεία, νομίζω, το καταλαβαίνεις και αρχίζει να αλλάζει αυτό. Όταν ίσως σε νιώθει ο άλλος πιο δεδομένη».
Δείτε το βίντεο
Παράλληλα, η Ματίνα Ζάρα έκανε λόγο για έντονη ψυχολογική πίεση, ζήλια και προσπάθειες ελέγχου, επισημαίνοντας ότι ο πρώην σύντροφός της επιχείρησε να τη διαχωρίσει από το οικογενειακό και φιλικό της περιβάλλον. Η τραγουδίστρια τόνισε ότι δεν επιθυμεί να μπει σε λεπτομερή περιγραφή των γεγονότων, υπογραμμίζοντας πως ο λόγος που μίλησε δημόσια είναι για να αναδείξει τη σημασία αναζήτησης βοήθειας.
Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Βίωσα ψυχολογικό πόλεμο. Ζήλευε πολύ, προσπαθούσε να με ελέγξει, προσπαθούσε να με απομακρύνει από δικούς μου ανθρώπους. Όταν του είπα “φεύγω”, δεν του άρεσε. Δεν θέλω όμως να μπω σε λεπτομέρειες και να το αναλύσω, ούτε να ζωγραφίσω καταστάσεις. Μίλησα γι’ αυτό γιατί ήθελα να τονίσω το πόσο σημαντικό είναι μια γυναίκα, που βιώνει μια τέτοια κατάσταση, να μιλήσει».
