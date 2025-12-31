Ματίνα Ζάρα: Ήμουν για περισσότερο από έναν χρόνο σε τοξική σχέση, βίωσα ψυχολογικό πόλεμο

Η τραγουδίστρια

Παράλληλα, η Ματίνα Ζάρα έκανε λόγο για έντονη ψυχολογική πίεση, ζήλια και προσπάθειες ελέγχου, επισημαίνοντας ότι ο πρώην σύντροφός της επιχείρησε να τη διαχωρίσει από το οικογενειακό και φιλικό της περιβάλλον. Η τραγουδίστρια τόνισε ότι δεν επιθυμεί να μπει σε λεπτομερή περιγραφή των γεγονότων, υπογραμμίζοντας πως ο λόγος που μίλησε δημόσια είναι για να αναδείξει τη σημασία αναζήτησης βοήθειας.

Συγκεκριμένα, δήλωσε: «

».

Βίωσα ψυχολογικό πόλεμο. Ζήλευε πολύ, προσπαθούσε να με ελέγξει, προσπαθούσε να με απομακρύνει από δικούς μου ανθρώπους. Όταν του είπα “φεύγω”, δεν του άρεσε. Δεν θέλω όμως να μπω σε λεπτομέρειες και να το αναλύσω, ούτε να ζωγραφίσω καταστάσεις. Μίλησα γι’ αυτό γιατί ήθελα να τονίσω το πόσο σημαντικό είναι μια γυναίκα, που βιώνει μια τέτοια κατάσταση, να μιλήσει