Αύγουστος Κορτώ: Μου φαίνομαι αλλόκοτος κουστουμαρισμένος, αλλά είναι υπέροχο να φοράς τα ρούχα της αγάπης σου
Ο συγγραφέας φωτογραφήθηκε στο πλευρό του συζύγου του, φορώντας κοστούμι του τελευταίου

Στο πλευρό του συζύγου του φωτογραφήθηκε ο Αύγουστος Κορτώ, δημοσιεύοντας το σχετικό στιγμιότυπο στα social media. Ο συγγραφέας επέλεξε ένα κοστούμι του άντρα του, πράγμα που, όπως εξήγησε στην ανάρτησή του, κάνει όσα χρόνια είναι οι δυο τους ζευγάρι, εδώ και δύο δεκαετίες περίπου δηλαδή.

Αν και θεωρεί τον εαυτό του «αλλόκοτο» με κοστούμι, μοιράστηκε ότι είναι πολύ όμορφο για εκείνον να φοράει τα ρούχα του ανθρώπου που αγαπά.

Πιο αναλυτικά, στη δημοσίευσή του στο Instagram έγραψε: «Εδώ κι είκοσι δύο χρόνια, όσες φορές έχω φορέσει κοστούμι, είναι σχεδόν πάντα του Τάσου - με τα μπατζάκια μαζεμένα, γιατί παντρεύτηκα ντερέκι. Μου φαίνομαι αλλόκοτος όταν είμαι κουστουμαρισμένος - σαν παιδάκι που μασκαρεύτηκε μεγάλος. Όχι πως είμαι και κάτι άλλο. Αλλά είναι υπέροχο να φοράς τα ρούχα της αγάπης σου. Γραβάτα-χάδι, σακάκι-αγκαλιά. Πώς να μη χαμογελάς;».

Δείτε την ανάρτησή του

