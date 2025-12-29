Αλέξανδρος Τσουβέλας για την ανάρτηση με τον «influencer Χριστό: Δεν μετανιώνω καθόλου, θα το ξαναέλεγα δημόσια
Ο stand-up comedian ανέφερε «πολλοί μπέρδεψαν τη λέξη influencer με αυτούς που διαφημίζουν εσώρουχα και τσιγάρα. Influence σημαίνει επηρεάζω»
Το νόημα πίσω από την ανάρτηση που έκανε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας για τον «influencer Χριστό» εξήγησε, δηλώνοντας ότι στάθηκε περισσότερο στην έννοια της επιρροής και όχι στους σημερινούς influencers, που διαφημίζουν προϊόντα.
Πριν από λίγες ημέρες, ο stand-up comedian έκανε ανήμερα των Χριστουγέννων μία δημοσίευση στο Facebook, σημειώνοντας πως ο «μεγαλύτερος influencer ήταν ο Χριστός» και πρόσθεσε ότι «είχε μόλις 12 followers». Η ανάρτηση στη συνέχεια κατέβηκε, ενώ ο Αλέξανδρος Τσουβέλας δέχτηκε ορισμένα αρνητικά σχόλια για το περιεχόμενο της δημοσίευσής του.
Σε δηλώσεις που έκανε στην εκπομπή «Το Πρωινό», οι οποίες προβλήθηκαν τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου, τόνισε ότι ο αλγόριθμος διέγραψε την ανάρτησή του επειδή περιείχε θρησκευτικό περιεχόμενο. Στη συνέχεια, πρόσθεσε πως χαρακτήρισε τον Χριστό «τον μεγαλύτερο influencer όλων των εποχών», όχι με τη σύγχρονη έννοια της διαφήμισης, αλλά με τη σημασία του «επηρεάζω», τονίζοντας ότι επηρέασε τον κόσμο περισσότερο από οποιονδήποτε, χάραξε τον χρόνο και δίδαξε την αγάπη.
Ακόμη, σχολίασε ότι δεν μετανιώνει για την ανάρτησή του παρ' όλο που προκάλεσε αντιδράσεις: «Έγινε ένα report. Πλέον ο αλγόριθμος αν δει και μία ανάρτηση που αφορά θρησκευτικό περιεχόμενο μπορεί να το κατεβάσει και ο ίδιος, χωρίς να αναλύσει πολλά. Στη συνέχεια έβαλα και ένα τραγούδι με τον "Θεό αντάμα" να δω αν θα το κατεβάσει. Δεν νομίζω ότι προκάλεσα. Έγραψα ότι ο πρώτος influencer, ο μεγαλύτερος όλων των εποχών, για εμένα που πιστεύω, είναι ο Χριστός. Πολλοί μπέρδεψαν τη λέξη influencer με αυτούς που διαφημίζουν εσώρουχα και τσιγάρα. Influence σημαίνει επηρεάζω. Για εμένα, αυτός που έχει επηρεάσει περισσότερο τον πλανήτη είναι ο Χριστός, γιατί χάραξε τον χρόνο, όπως έγραψα. Παγκοσμίως λέμε προ Χριστού και μετά Χριστόν. Όπως είπα, είχε μόνο 12 followers, 12 μαθητές».
Στη συνέχεια, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας είπε: «Η αγάπη υπάρχει παγκοσμίως και είναι πιο σημαντική από τους followers, τα χρήματα, και από όλα αυτά. Ήταν για εμένα μία πολύ χαλαρή δήλωση. Π0λλοί μου "την έπεσαν" ότι ο Χριστός δεν είναι influencer, και εκεί δημιουργήθηκε ένας μικρός χαμούλης, αλλά εγώ είμαι ήρεμος. Όχι δεν μετάνιωσα για τη δήλωσή μου, μπορώ να το πω ξανά δημόσια, δεν μετανιώνω καθόλου. Δεν έγραψα κάτι για το οποίο πρέπει να μετανιώσω».
Ως τον «μεγαλύτερο influencer» που υπήρξε ποτέ χαρακτήρισε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας τον Χριστό ανήμερα των Χριστουγέννων μέσα από ανάρτησή του στο Facebook. «Ο μεγαλύτερος influencer ήταν ο Χριστός που γεννήθηκε σαν σήμερα. Χάραξε τον χρόνο (προ Χριστού και μετά) και είχε μόλις 12 followers. Δίδαξε μόνο αγάπη. Εύχομαι να τη βρείτε. Καλά Χριστούγεννα σε όλους» έγραψε ο stand-up comedian, στη συνέχεια ωστόσο κατέβασε τη δημοσίευσή του.
