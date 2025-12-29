Αλέξανδρος Τσουβέλας για την ανάρτηση με τον «influencer Χριστό: Δεν μετανιώνω καθόλου, θα το ξαναέλεγα δημόσια

Στη συνέχεια, ο

Η αγάπη υπάρχει παγκοσμίως και είναι πιο σημαντική από τους followers, τα χρήματα, και από όλα αυτά. Ήταν για εμένα μία πολύ χαλαρή δήλωση. Π0λλοί μου "την έπεσαν" ότι ο Χριστός δεν είναι influencer, και εκεί δημιουργήθηκε ένας μικρός χαμούλης, αλλά εγώ είμαι ήρεμος. Όχι δεν μετάνιωσα για τη δήλωσή μου, μπορώ να το πω ξανά δημόσια, δεν μετανιώνω καθόλου. Δεν έγραψα κάτι για το οποίο πρέπει να μετανιώσωΩς τον «μεγαλύτερο influencer» που υπήρξε ποτέ χαρακτήρισε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας τον Χριστό ανήμερα των Χριστουγέννων μέσα από ανάρτησή του στο Facebook. «Ο μεγαλύτερος influencer ήταν ο Χριστός που γεννήθηκε σαν σήμερα. Χάραξε τον χρόνο (προ Χριστού και μετά) και είχε μόλις 12 followers. Δίδαξε μόνο αγάπη. Εύχομαι να τη βρείτε. Καλά Χριστούγεννα σε όλους» έγραψε ο stand-up comedian, στη συνέχεια ωστόσο κατέβασε τη δημοσίευσή του.