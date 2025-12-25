Αλέξανδρος Τσουβέλας: Ο μεγαλύτερος influencer ήταν ο Χριστός και είχε μόλις 12 followers
Δείτε την ανάρτηση που έκανε για τα Χριστούγεννα ο stand-up comedian στο Facebook

Ως τον «μεγαλύτερο influencer» που υπήρξε ποτέ χαρακτήρισε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας τον Χριστό.

Ο stand-up comedian ανήμερα των Χριστουγέννων προχώρησε σε μια ανάρτηση στον λογαριασμό που διατηρεί στο Facebook, όπου έγραψε: «Ο μεγαλύτερος influencer ήταν ο Χριστός που γεννήθηκε σαν σήμερα..Χάραξε τον χρόνο (προ Χριστού και μετά) και είχε μόλις 12 followers.. Δίδαξε μόνο αγάπη. Εύχομαι να τη βρείτε. Καλά Χριστούγεννα σε όλους».

Δείτε τη δημοσίευσή του στο Facebook

