Αλέξανδρος Τσουβέλας: Ο μεγαλύτερος influencer ήταν ο Χριστός και είχε μόλις 12 followers
Δείτε την ανάρτηση που έκανε για τα Χριστούγεννα ο stand-up comedian στο Facebook
Ως τον «μεγαλύτερο influencer» που υπήρξε ποτέ χαρακτήρισε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας τον Χριστό.
Ο stand-up comedian ανήμερα των Χριστουγέννων προχώρησε σε μια ανάρτηση στον λογαριασμό που διατηρεί στο Facebook, όπου έγραψε: «Ο μεγαλύτερος influencer ήταν ο Χριστός που γεννήθηκε σαν σήμερα..Χάραξε τον χρόνο (προ Χριστού και μετά) και είχε μόλις 12 followers.. Δίδαξε μόνο αγάπη. Εύχομαι να τη βρείτε. Καλά Χριστούγεννα σε όλους».
