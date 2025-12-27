Αλέξανδρος Τσουβέλας μετά την ανάρτηση για τον «influencer Χριστό»: Αντί για Cayenne είχε ενα γαϊδουράκι και δίδαξε μόνο αγάπη, εύχομαι να τη βρείτε και εσείς
Αλέξανδρος Τσουβέλας μετά την ανάρτηση για τον «influencer Χριστό»: Αντί για Cayenne είχε ενα γαϊδουράκι και δίδαξε μόνο αγάπη, εύχομαι να τη βρείτε και εσείς
Ο stand-up comedian εξήγησε ότι στην ανάρτησή του, που χαρακτήριζε τον Χριστό ως τον «μεγαλύτερο influencer», αναφερόταν στο πόσο εχει επηρεασει κατά τον ίδιο ο Χριστός τον πλανήτη
Μία νέα ανάρτηση μετά τη δημοσίευση για τον «influencer Χριστό» έκανε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, εξηγώντας πως με τη δήλωσή του ήθελε να δώσει ένα γενικότερο μήνυμα υπέρ της αγάπης, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως ο Χριστός «αντί για Cayenne είχε ενα γαϊδουράκι».
Ο stand-up comedian ανήμερα των Χριστουγέννων προχώρησε σε μια ανάρτηση στον λογαριασμό που διατηρεί στο Facebook, σημειώνοντας πως ο «μεγαλύτερος influencer ήταν ο Χριστός» και πρόσθεσε ότι «είχε μόλις 12 followers». Στη συνέχεια, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας διέγραψε τη συγκεκριμένη δημοσίευση και την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου προχώρησε σε μία νέα, απευθυνόμενους στους «υβριστές του» όπως είπε, εξηγώντας καλύτερα τον σκοπό πίσω από την πρώτη ανάρτησή του.
Πιο αναλυτικά, ο stand-up comedian ανέφερε πως ήθελε να δείξει τη διαχρονική επιρροή του Χριστού στον κόσμο, την ταπεινότητα και το μήνυμα αγάπης του, σε αντιπαραβολή με τη σύγχρονη ματαιοδοξία. Παράλληλα, στάθηκε σε όλους όσοι διαστρέβλωσαν τα λόγια του και κινήθηκαν από μίσος, τονίζοντας ότι δεν θα δώσει άλλη απάντηση στο θέμα, κλείνοντας με ένα απόσπασμα από την Καινή Διαθήκη.
Δείτε την ανάρτησή του
Όπως έγραψε: «Καλησπέρα και στους υβριστές. Η αναρτηση αφορά στο πόσο εχει επηρεασει κατ' εμέ ο Χριστός (influence σημαινει επηρεαζω) τον πλανήτη καθώς χάραξε τον Χρόνο. Με μόνο 12 followers (αυτό αφορα στην ματαιοδοξία των ανθρώπων στη νέα εποχή και φανερώνει την ταπεινότητα του Χριστού). Αντί για Καγιέν είχε ενα γαϊδουράκι και δίδαξε μόνο αγάπη. Εύχομαι να τη βρείτε και εσείς. Οκ να δεχτώ πως δεν αρέσω σε όλους αλλά όχι να διαστρεβλώνετε και αυτά που διαβάζετε γιατί έχετε μάθει απλά να μισείτε και να κυνηγάτε φαντάσματα. Παρακαλώ κανάλια που ήδη επικοινώνησαν μαζί μου και sites που απλά βάζουν εναν τίτλο για να με βρίσουν από κάτω πως αυτή θα είναι και η μονη μου απάντηση για το "σπουδαίο" θέμα (γελάω). Ἐγώ όμως σας λέγω, ἀγαπᾶτε τούς ἐχθρούς ὑμῶν, εὐλογεῖτε τούς καταρρωμένους ὑμᾶς, εὐεργετεῖτε τούς μισοῦντας ὑμᾶς, προσεύχεσθε ὑπέρ τῶν ἐπηρεαζόντων ὑμᾶς καὶ διωκόντων ὑμᾶς».
Η ανάρτηση για τον «influencer Χριστό»
Ως τον «μεγαλύτερο influencer» που υπήρξε ποτέ χαρακτήρισε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας τον Χριστό ανήμερα των Χριστουγέννων μέσα από ανάρτησή του στο Facebook. «Ο μεγαλύτερος influencer ήταν ο Χριστός που γεννήθηκε σαν σήμερα. Χάραξε τον χρόνο (προ Χριστού και μετά) και είχε μόλις 12 followers. Δίδαξε μόνο αγάπη. Εύχομαι να τη βρείτε. Καλά Χριστούγεννα σε όλους» έγραψε ο stand-up comedian, στη συνέχεια ωστόσο κατέβασε τη δημοσίευσή του.
Δείτε την ανάρτησή του
