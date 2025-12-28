Ετεοκλής Παύλου: Είπα στην κόρη μου «ο μπαμπάς είναι ανάπηρος αλλά δεν πειράζει, έχω ένα ψεύτικο πόδι»
Ο παρουσιαστής αναφέρθηκε στο σοβαρό ατύχημα που είχε πριν από 13 χρόνια και ειδικότερα στον πυροβολισμό που είχε ως αποτέλεσμα να ακρωτηριαστεί το δεξί του πόδι
Τον τρόπο με τον οποίο επικοινώνησε στην ανήλικη κόρη του το ατύχημα που είχε πριν από μερικά χρόνια, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να ακρωτηριαστεί το πόδι του, εξήγησε ο Ετεοκλής Παύλου.
Ο παρουσιαστής και η σύζυγός του, Ελένη Χατζίδου ήταν καλεσμένοι την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» και μεταξύ άλλων μίλησε για την κόρη τους, Μελίτα και πιο συγκεκριμένα δήλωσε ότι φρόντισε να της περιγράψει το σοβαρό ατύχημα που είχε πριν από 13 χρόνια και ειδικότερα τον πυροβολισμό που δέχτηκε σε νυχτερινό μαγαζί, ο οποίος είχε ως αποτέλεσμα να ακρωτηριαστεί το δεξί του πόδι, χωρίς να μπει σε σκληρές ή τρομακτικές λεπτομέρειες.
Συγκεκριμένα, ο Ετεοκλής Παύλου ανέφερε: «Δεν είπα όλη την ιστορία με τον πυροβολισμό, αλλά της είπα "ήταν κάποιοι κακοί άνθρωποι, που πυροβόλησαν τον μπαμπά" δεν της είπα το παρασκήνιο. Μου είπε “δηλαδή μπαμπά τώρα δεν θα έχεις ποτέ πόδι;” και της είπα “να σε ρωτήσω κάτι; Σε πειράζει, μήπως σε ενοχλεί σε κάτι;”. Και μου απάντησε “όχι, γιατί εγώ έχω τον μπαμπά μου”. Της είπα λοιπόν να κρατήσει αυτό. “Ο μπαμπάς είναι ανάπηρος, αλλά δεν πειράζει. Έχω ένα ψεύτικο πόδι το οποίο χαίρομαι πάρα πολύ γιατί, αν δεν το είχα, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε όλα αυτά που κάνουμε” της είπα».
Ο πυροβολισμός και ο ακρωτηριασμός του ποδιού του
Πριν από περίπου 13 χρόνια, ο Ετεοκλής Παύλου εργαζόταν ως υπεύθυνος υποδοχής σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας, όταν τραυματίστηκε βαριά σε αιματηρό επεισόδιο, δεχόμενος δύο πυροβολισμούς. Ο δράστης της επίθεσης συνελήφθη και καταδικάστηκε, ενώ ο ίδιος διακομίστηκε εσπευσμένα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου έδωσε σκληρή μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Παρότι κατάφερε να επιβιώσει, οι γιατροί δεν μπόρεσαν να διασώσουν το δεξί του πόδι, γεγονός που οδήγησε στον ακρωτηριασμό του.
