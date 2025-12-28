Ετεοκλής Παύλου: Είπα στην κόρη μου «ο μπαμπάς είναι ανάπηρος αλλά δεν πειράζει, έχω ένα ψεύτικο πόδι»

ότι φρόντισε να της περιγράψει το σοβαρό ατύχημα που είχε πριν από 13 χρόνια και ειδικότερα τον πυροβολισμό που δέχτηκε σε νυχτερινό μαγαζί, ο οποίος είχε ως αποτέλεσμα να ακρωτηριαστεί το δεξί του πόδι, χωρίς να μπει σε σκληρές ή τρομακτικές λεπτομέρειες.



Ο πυροβολισμός και ο ακρωτηριασμός του ποδιού του



Πριν από περίπου 13 χρόνια, ο Ετεοκλής Παύλου εργαζόταν ως υπεύθυνος υποδοχής σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας, όταν τραυματίστηκε βαριά σε αιματηρό επεισόδιο, δεχόμενος δύο πυροβολισμούς. Ο δράστης της επίθεσης συνελήφθη και καταδικάστηκε, ενώ ο ίδιος διακομίστηκε εσπευσμένα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου έδωσε σκληρή μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Παρότι κατάφερε να επιβιώσει, οι γιατροί δεν μπόρεσαν να διασώσουν το δεξί του πόδι, γεγονός που οδήγησε στον ακρωτηριασμό του.



