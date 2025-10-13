Ετεοκλής Παύλου: Σαν σήμερα πριν από 13 χρόνια με πυροβόλησαν, αυτά είναι τα δεύτερα γενέθλιά μου

«

Ο πυροβολισμός και ο ακρωτηριασμός του ποδιού του



Πριν από 13 χρόνια και ενώ ο Ετεοκλής Παύλου εργαζόταν ως υπεύθυνος υποδοχής σε γνωστό κλαμπ της Αθήνας, τραυματίστηκε σοβαρά όταν δέχτηκε δύο πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια αιματηρού επεισοδίου. Ο δράστης συνελήφθη και καταδικάστηκε, ενώ ο παρουσιαστής μεταφέρθηκε εσπευσμένα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου έδωσε μάχη για τη ζωή του. Παρά το γεγονός ότι επέζησε, οι γιατροί δεν κατάφεραν να σώσουν το δεξί του πόδι, με αποτέλεσμα να υποστεί ακρωτηριασμό.





