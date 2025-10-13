Ετεοκλής Παύλου: Σαν σήμερα πριν από 13 χρόνια με πυροβόλησαν, αυτά είναι τα δεύτερα γενέθλιά μου
Αυτό που ζω σήμερα, δεν θα το ονειρευόμουν ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα τότε, είπε ο παρουσιαστής για το περιστατικό, που οδήγησε στον ακρωτηριασμό του ποδιού του
Δεκατρία χρόνια από το περιστατικό που οδήγησε στον ακρωτηριασμό του ποδιού του Ετεοκλή Παύλου συμπληρώθηκαν σήμερα, με τον παρουσιαστή να εξηγεί, πως γιορτάζει τη συγκεκριμένη ημέρα ως τα «δεύτερα γενέθλιά του».
Το πρωί της Δευτέρας 13 Οκτωβρίου, ο παρουσιαστής και σύζυγος της Ελένης Χατζίδου αναφέρθηκε στον πυροβολισμό που δέχτηκε σε νυχτερινό μαγαζί, ο οποίος είχε ως αποτέλεσμα να ακρωτηριαστεί το δεξί του πόδι.
Μιλώντας στο «Breakfast@Star», δήλωσε ότι σαν σήμερα πυροβολήθηκε και «πέθανε», όπως ανέφερε, ωστόσο ο ίδιος επιλέγει να θυμάται το περιστατικό με χαμόγελο, θέλοντας να μεταδώσει το μήνυμα πως ακόμα και οι πιο δύσκολες στιγμές μπορούν να οδηγήσουν σε ένα θετικό αποτέλεσμα.
Αναφέρθηκε στις δύσκολες ημέρες της νοσηλείας του και στην απώλεια του ποδιού του, τονίζοντας ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί πως 13 χρόνια αργότερα θα έχει αυτή την καθημερινότητα και την οικογένειά του.
Όπως είπε ο Ετεοκλής Παύλου: «Σήμερα είναι μια πάρα πολύ ξεχωριστή ημέρα για εμένα. Σαν σήμερα πριν από 13 χρόνια με πυροβόλησαν. Σαν σήμερα πριν από 13 χρόνια πέθανα και σήμερα είναι τα δεύτερά μου γενέθλια. Χαίρομαι και με βλέπετε να το περιγράφω όλο αυτό με χαμόγελο, γιατί αυτό είναι και το μήνυμα που θέλω να στείλω στον κόσμο, ότι πολλές φορές η ζωή μπορεί να πάρει άλλη τροπή και όχι απαραίτητα χειρότερη. Όλα άλλαξαν και κάτι τόσο δυσάρεστο μπορεί να γίνει θετικό, κάτι καλό. Δεν πίστευα ποτέ ότι 13 χρόνια πριν, όταν νοσηλεύτηκα στην εντατική, έχασα το πόδι μου και όλα αυτά που έζησα, ότι 13 χρόνια μετά θα είμαι εδώ, θα εργάζομαι, θα είμαι καλά, θα έχω τη γυναίκα μου, το παιδί μου και θα έχω τη ζωή που έχω τώρα. Δεν το φανταζόμουν ποτέ, οπότε μην σταματήσετε ποτέ να πιστεύετε στα όνειρά σας και ό,τι δυσκολία και έρθει, κάπου σε κάτι καλό θα βγάλει».
Κλείνοντας, πρόσθεσε: «Να έχετε πίστη στον εαυτό σας και όλα θα πάνε καλά, όπως πήγαν για εμένα. Για εμένα είναι κάτι πολύ στενάχωρο, αλλά επειδή βλέπω την πορεία, γυρνάω 13 χρόνια πίσω, τότε έβλεπα μια οικογένεια που περνούσε έναν γολγοθά, όμως βλέπεις ότι το ταξίδι αυτό μπορεί να έχει μια πολύ ωραία κατάληξη. Αυτό που ζω σήμερα, δεν θα το ονειρευόμουν ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα τότε».
Ο πυροβολισμός και ο ακρωτηριασμός του ποδιού του
Πριν από 13 χρόνια και ενώ ο Ετεοκλής Παύλου εργαζόταν ως υπεύθυνος υποδοχής σε γνωστό κλαμπ της Αθήνας, τραυματίστηκε σοβαρά όταν δέχτηκε δύο πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια αιματηρού επεισοδίου. Ο δράστης συνελήφθη και καταδικάστηκε, ενώ ο παρουσιαστής μεταφέρθηκε εσπευσμένα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου έδωσε μάχη για τη ζωή του. Παρά το γεγονός ότι επέζησε, οι γιατροί δεν κατάφεραν να σώσουν το δεξί του πόδι, με αποτέλεσμα να υποστεί ακρωτηριασμό.
Δείτε το βίντεο
Ο πυροβολισμός και ο ακρωτηριασμός του ποδιού του
