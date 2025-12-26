Αλέξανδρος Τσουβέλας: Κατέβηκε η ανάρτηση που έκανε για τον Χριστό, «να σας χαίρεται η μαμά σας» απάντησε
Αλέξανδρος Τσουβέλας: Κατέβηκε η ανάρτηση που έκανε για τον Χριστό, «να σας χαίρεται η μαμά σας» απάντησε
Ενοχλημένος ο stand-up comedian μετά τις αντιδράσεις για το ποστ του
Η ανάρτηση που έκανε για τον Χριστό ο Αλέξανδρος Τσουβέλας κατέβηκε από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook και ο stand-up comedian απάντησε με νέα ανάρτηση.
Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας την Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου είχε ανεβάσει στο προφίλ του για να ευχηθεί στους ακόλουθούς του για τα Χριστούγεννα ένα κείμενο στο οποίο χαρακτήριζε τον Χριστό ως τον «μεγαλύτερο Influencer», με αποτέλεσμα κάποιοι να ενοχληθούν και να κάνουν αναφορές στην ανάρτηση για να κατέβει, όπως έγινε τελικά.
Λίγες ώρες αργότερα, λοιπόν, ο stand-up comedian έδωσε την απάντησή του σε όσους προσβλήθηκαν, γράφοντας ενοχλημένος: «Σε ποστ που μιλάμε για να αγαπάτε αλλήλους κάνατε κάποιοι αναφορά... Ευχαριστώ και να σας χαίρεται η μαμά σας».
Δείτε την ανάρτηση στο Facebook
Η ανάρτηση που είχε κάνει για τον Χριστό
Στο αρχικό ποστ που είχε κάνει, το οποίο κατέβηκε, έγραφε αναλυτικά: «Ο μεγαλύτερος influencer ήταν ο Χριστός που γεννήθηκε σαν σήμερα.. Χάραξε τον χρόνο (προ Χριστού και μετά) και είχε μόλις 12 followers.. Δίδαξε μόνο αγάπη. Εύχομαι να τη βρείτε. Καλά Χριστούγεννα σε όλους».
Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας την Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου είχε ανεβάσει στο προφίλ του για να ευχηθεί στους ακόλουθούς του για τα Χριστούγεννα ένα κείμενο στο οποίο χαρακτήριζε τον Χριστό ως τον «μεγαλύτερο Influencer», με αποτέλεσμα κάποιοι να ενοχληθούν και να κάνουν αναφορές στην ανάρτηση για να κατέβει, όπως έγινε τελικά.
Λίγες ώρες αργότερα, λοιπόν, ο stand-up comedian έδωσε την απάντησή του σε όσους προσβλήθηκαν, γράφοντας ενοχλημένος: «Σε ποστ που μιλάμε για να αγαπάτε αλλήλους κάνατε κάποιοι αναφορά... Ευχαριστώ και να σας χαίρεται η μαμά σας».
Δείτε την ανάρτηση στο Facebook
Η ανάρτηση που είχε κάνει για τον Χριστό
Στο αρχικό ποστ που είχε κάνει, το οποίο κατέβηκε, έγραφε αναλυτικά: «Ο μεγαλύτερος influencer ήταν ο Χριστός που γεννήθηκε σαν σήμερα.. Χάραξε τον χρόνο (προ Χριστού και μετά) και είχε μόλις 12 followers.. Δίδαξε μόνο αγάπη. Εύχομαι να τη βρείτε. Καλά Χριστούγεννα σε όλους».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα