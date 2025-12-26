Η πρωτοβουλία Endless Sharing μας καλεί να δούμε τα ρούχα που δεν φοράμε πια ως ευκαιρία για φροντίδα, συμμετοχή και ουσιαστική προσφορά
Νεκρή 26χρονη πρωταγωνίστρια του Μπρόντγουεϊ, τη μαχαίρωσε ο σύντροφός της
Η οικογένεια της 26χρονης Ιμάνι Ντία Σμιθ ανακοίνωσε ότι δολοφονήθηκε από τον σύντροφό της
Μια ηθοποιός που είχε πρωταγωνιστήσει ως παιδί στο μιούζικαλ «Ο Βασιλιάς των Λιονταριών» στο Μπρόντγουεϊ σκοτώθηκε σε επίθεση με μαχαίρι το Σαββατοκύριακο, όπως ανακοίνωσαν αξιωματούχοι του Νιου Τζέρσεϊ.
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εισαγγελία της επαρχίας Μίντλεσεξ, αστυνομικοί στο Έντισον κλήθηκαν σε ένα σπίτι το πρωί της Κυριακής για αναφορές περί μαχαιρώματος και ανακάλυψαν την 26χρονη Ιμάνι Ντία Σμιθ. Η Σμιθ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τη θεραπεία των τραυμάτων της, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.
Σε σελίδα υποστήριξης που άνοιξε η θεία της για την οικογένεια στη GoFundMe, αναφέρεται ότι η Σμιθ «δολοφονήθηκε από τον φίλο της». Στη σελίδα σημειώνεται επίσης ότι αφήνει πίσω της τον τρίχρονο γιο της. Η θεία της έγραψε για την ανιψιά της: «Η Ιμάνι είχε όλη τη ζωή μπροστά της. Ήταν μια ζωηρή, στοργική και σφοδρά ταλαντούχα προσωπικότητα».
Η Σμιθ είχε πρωταγωνιστήσει ως η νεαρή Νάλα στο μιούζικαλ Ο Βασιλιάς των Λιονταριών στο Μπρόντγουεϊ.
Η έρευνα για την επίθεση οδήγησε στη σύλληψη του 35χρονου Τζόρνταν Ντ. Τζάκσον-Σμόλ. Οι Αρχές επιβεβαίωσαν ότι γνώριζε τη Σμιθ, αλλά δεν παρείχαν περαιτέρω λεπτομέρειες για τη φύση της σχέσης τους.
🚨BREAKING: Former Broadway child star Imani Dia Smith, known for playing Young Nala in Disney’s “The Lion King” on Broadway, has tragically died at age 25 after being stabbed in Edison, New Jersey.— USA NEWS 🇺🇸 (@usanewshq) December 25, 2025
Her boyfriend, Jordan D. Jackson-Small, 26, has been arrested and charged with… pic.twitter.com/Hn6Xpcmupi
