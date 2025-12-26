Νεκρή 26χρονη πρωταγωνίστρια του Μπρόντγουεϊ, τη μαχαίρωσε ο σύντροφός της
GALA
Μπρόντγουεϊ Δολοφονία Ηθοποιός Ιμάνι Ντία Σμιθ

Νεκρή 26χρονη πρωταγωνίστρια του Μπρόντγουεϊ, τη μαχαίρωσε ο σύντροφός της

Η οικογένεια της 26χρονης Ιμάνι Ντία Σμιθ ανακοίνωσε ότι δολοφονήθηκε από τον σύντροφό της

Νεκρή 26χρονη πρωταγωνίστρια του Μπρόντγουεϊ, τη μαχαίρωσε ο σύντροφός της
Άννα Νταλλαρή
2 ΣΧΟΛΙΑ
Μια ηθοποιός που είχε πρωταγωνιστήσει ως παιδί στο μιούζικαλ «Ο Βασιλιάς των Λιονταριών» στο Μπρόντγουεϊ σκοτώθηκε σε επίθεση με μαχαίρι το Σαββατοκύριακο, όπως ανακοίνωσαν αξιωματούχοι του Νιου Τζέρσεϊ.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εισαγγελία της επαρχίας Μίντλεσεξ, αστυνομικοί στο Έντισον κλήθηκαν σε ένα σπίτι το πρωί της Κυριακής για αναφορές περί μαχαιρώματος και ανακάλυψαν την 26χρονη Ιμάνι Ντία Σμιθ. Η Σμιθ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τη θεραπεία των τραυμάτων της, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Σε σελίδα υποστήριξης που άνοιξε η θεία της για την οικογένεια στη GoFundMe, αναφέρεται ότι η Σμιθ «δολοφονήθηκε από τον φίλο της». Στη σελίδα σημειώνεται επίσης ότι αφήνει πίσω της τον τρίχρονο γιο της. Η θεία της έγραψε για την ανιψιά της: «Η Ιμάνι είχε όλη τη ζωή μπροστά της. Ήταν μια ζωηρή, στοργική και σφοδρά ταλαντούχα προσωπικότητα».

Η Σμιθ είχε πρωταγωνιστήσει ως η νεαρή Νάλα στο μιούζικαλ Ο Βασιλιάς των Λιονταριών στο Μπρόντγουεϊ. 

Η έρευνα για την επίθεση οδήγησε στη σύλληψη του 35χρονου Τζόρνταν Ντ. Τζάκσον-Σμόλ. Οι Αρχές επιβεβαίωσαν ότι γνώριζε τη Σμιθ, αλλά δεν παρείχαν περαιτέρω λεπτομέρειες για τη φύση της σχέσης τους.
Άννα Νταλλαρή
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης