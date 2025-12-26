Ρία Ελληνίδου: Ενδιαφέρει τον κόσμο με ποιον βγαίνω, αλλά δεν πρέπει πρώτα να είμαι κι εγώ σίγουρη με ποιον βγαίνω για να το μοιραστώ;
Ρία Ελληνίδου: Ενδιαφέρει τον κόσμο με ποιον βγαίνω, αλλά δεν πρέπει πρώτα να είμαι κι εγώ σίγουρη με ποιον βγαίνω για να το μοιραστώ;
Η τραγουδίστρια απάντησε για την προσωπική τη ζωή
Για την προσωπική της ζωή και τον άνθρωπο με τον οποίο μπορεί να βγαίνει απάντησε η Ρία Ελληνίδου στην τελευταία της συνέντευξη.
Η τραγουδίστρια ήταν καλεσμένη στην εκπομπή της ΕΡΤ, Στούντιο 4, την Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου και ρωτήθηκε για τα σχόλια που δέχεται, πέρα από τα τραγούδια της, και για την προσωπική της ζωή, με την ίδια να εξηγεί πως για να μοιραστεί με ποιον άνθρωπο μπορεί να βρίσκεται σε σχέση, θα πρέπει πρώτα να αισθάνεται σίγουρη.
«Όλοι έχουν άποψη και πάντα θα έχουν άποψη. Δεν είναι πολύ ωραίο και όπως λέει και η γιαγιά μου, του κόσμου τα στόματα δεν είναι σακί για να τα κλείσεις. Θα μιλάνε και θα λένε και θα λένε. Δεν υπάρχει κάποιος που θα τον ρωτήσεις και θα σου πει "Δεν έχω άποψη να εκφέρω". Δεν υπάρχει. Εύχομαι τουλάχιστον να είμαι μια καλή επιρροή. Από εκεί και πέρα, ας μιλάνε, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Καμιά φορά χαλιέμαι, κυρίως όταν σκέφτομαι "Είναι Παρασκευή απόγευμα και δεν μπορώ να πάω για καφέ εκεί γιατί θα έχει πολύ κόσμο". Μπορεί να πάω με μια φίλη μου για φαγητό σε ένα πολύ κεντρικό μέρος και να μας σταματήσουν 10 – 20 φορές να μας μιλήσουν και να νιώσει άβολα η φίλη μου. Για τη φίλη μου το λέω, όχι για εμένα. Κάπου το χαίρομαι με τον κόσμο, κάπου ίσως και να ξενερώνω, όταν δεν μπορώ να κάνω στην προσωπική μου ζωή ό,τι κάνουν όλοι. Δεν θέλω να συζητάνε περισσότερο για την προσωπική μου ζωή απ' ότι για τη δουλειά μου. Τη δουλειά μου προβάλλω. Δεν μου έρχεται πολύ βαρύ, κάποιες φορές γελάω κιόλας αλλά λέω "Ενδιαφέρει τόσο πολύ τον κόσμο με ποιον βγαίνω εγώ;". Νομίζω ότι λείπει πολύ παιδεία στον Έλληνα. Γουστάρουμε το κουτσομπολιό. Με νοιάζει να μην έχουν λάθος εικόνα για εμένα, να ξέρουν την αλήθεια. Μπορώ να μοιραστώ όλη την αλήθεια για αυτό που κάνω επαγγελματικά. Και για την προσωπική μου ζωή αν με ρωτήσουν θα μοιραστώ την αλήθεια. Ενδιαφέρει τον κόσμο με ποιον βγαίνω, αλλά δεν πρέπει πρώτα να είμαι κι εγώ σίγουρη με ποιον βγαίνω για να το μοιραστώ; Εδώ με όποιον κυκλοφορήσεις λένε "τα έχετε." Παλιότερα έλεγαν ότι βγαίνω με έναν ψηλό, που τελικά ήταν ο αδελφός μου. Δεν το ήξεραν».
Δείτε το βίντεο
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-df7f8e3icxux)
Το τελευταίο διάστημα κυκλοφορούν δημοσιεύματα τα οποία θέλουν την τραγουδίστρια να βρίσκεται σε σχέση με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, ωστόσο κανείς από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει δημόσια τα δημοσιεύματα αυτά.
Η τραγουδίστρια ήταν καλεσμένη στην εκπομπή της ΕΡΤ, Στούντιο 4, την Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου και ρωτήθηκε για τα σχόλια που δέχεται, πέρα από τα τραγούδια της, και για την προσωπική της ζωή, με την ίδια να εξηγεί πως για να μοιραστεί με ποιον άνθρωπο μπορεί να βρίσκεται σε σχέση, θα πρέπει πρώτα να αισθάνεται σίγουρη.
«Όλοι έχουν άποψη και πάντα θα έχουν άποψη. Δεν είναι πολύ ωραίο και όπως λέει και η γιαγιά μου, του κόσμου τα στόματα δεν είναι σακί για να τα κλείσεις. Θα μιλάνε και θα λένε και θα λένε. Δεν υπάρχει κάποιος που θα τον ρωτήσεις και θα σου πει "Δεν έχω άποψη να εκφέρω". Δεν υπάρχει. Εύχομαι τουλάχιστον να είμαι μια καλή επιρροή. Από εκεί και πέρα, ας μιλάνε, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Καμιά φορά χαλιέμαι, κυρίως όταν σκέφτομαι "Είναι Παρασκευή απόγευμα και δεν μπορώ να πάω για καφέ εκεί γιατί θα έχει πολύ κόσμο". Μπορεί να πάω με μια φίλη μου για φαγητό σε ένα πολύ κεντρικό μέρος και να μας σταματήσουν 10 – 20 φορές να μας μιλήσουν και να νιώσει άβολα η φίλη μου. Για τη φίλη μου το λέω, όχι για εμένα. Κάπου το χαίρομαι με τον κόσμο, κάπου ίσως και να ξενερώνω, όταν δεν μπορώ να κάνω στην προσωπική μου ζωή ό,τι κάνουν όλοι. Δεν θέλω να συζητάνε περισσότερο για την προσωπική μου ζωή απ' ότι για τη δουλειά μου. Τη δουλειά μου προβάλλω. Δεν μου έρχεται πολύ βαρύ, κάποιες φορές γελάω κιόλας αλλά λέω "Ενδιαφέρει τόσο πολύ τον κόσμο με ποιον βγαίνω εγώ;". Νομίζω ότι λείπει πολύ παιδεία στον Έλληνα. Γουστάρουμε το κουτσομπολιό. Με νοιάζει να μην έχουν λάθος εικόνα για εμένα, να ξέρουν την αλήθεια. Μπορώ να μοιραστώ όλη την αλήθεια για αυτό που κάνω επαγγελματικά. Και για την προσωπική μου ζωή αν με ρωτήσουν θα μοιραστώ την αλήθεια. Ενδιαφέρει τον κόσμο με ποιον βγαίνω, αλλά δεν πρέπει πρώτα να είμαι κι εγώ σίγουρη με ποιον βγαίνω για να το μοιραστώ; Εδώ με όποιον κυκλοφορήσεις λένε "τα έχετε." Παλιότερα έλεγαν ότι βγαίνω με έναν ψηλό, που τελικά ήταν ο αδελφός μου. Δεν το ήξεραν».
Δείτε το βίντεο
Το τελευταίο διάστημα κυκλοφορούν δημοσιεύματα τα οποία θέλουν την τραγουδίστρια να βρίσκεται σε σχέση με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, ωστόσο κανείς από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει δημόσια τα δημοσιεύματα αυτά.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα