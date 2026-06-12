Νότια Κορέα: Κάθειρξη 30 ετών στον πρώην πρόεδρο Γιουν Σουκ Γεόλ για τα drones στη Βόρεια Κορέα
Νότια Κορέα: Κάθειρξη 30 ετών στον πρώην πρόεδρο Γιουν Σουκ Γεόλ για τα drones στη Βόρεια Κορέα
Η κίνηση με τα drones πάνω από την πρωτεύουσα της Βόρειας Κορέας, θεωρήθηκε πρόσχημα για την επιβολή στρατιωτικού νόμου στη Σεούλ, τον Δεκέμβριο του 2024
Σε κάθειρξη 30 ετών καταδίκασε την Παρασκευή δικαστήριο της Νότιας Κορέας τον πρώην πρόεδρο Γιουν Σουκ Γεόλ, κρίνοντάς τον ένοχο για κατηγορίες που συνδέονται με την αποστολή στρατιωτικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών πάνω από την Πιονγκγιάνγκ, σε μια επιχείρηση που, σύμφωνα με την εισαγγελία, αποσκοπούσε στη δημιουργία προσχήματος για την επιβολή στρατιωτικού νόμου τον Δεκέμβριο του 2024.
Σύμφωνα με το πρακτορείο Yonhap, το Κεντρικό Περιφερειακό Δικαστήριο της Σεούλ έκρινε τον Γιουν ένοχο για κατάχρηση εξουσίας και για ενέργειες που συνιστούν παροχή βοήθειας προς τον εχθρό, υποστηρίζοντας ότι συμμετείχε στον σχεδιασμό της επιχείρησης με τα drones από την αρχή.
Η υπόθεση αφορά εισβολή μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της Βόρειας Κορέας τον Οκτώβριο του 2024, λίγους μήνες πριν από την αμφιλεγόμενη απόπειρα επιβολής στρατιωτικού νόμου.
Κατά την υπερασπιστική γραμμή, η αποστολή των drones αποτελούσε απάντηση στις επανειλημμένες ενέργειες της Πιονγκγιάνγκ να στέλνει αερόστατα γεμάτα απορρίμματα πάνω από τα σύνορα προς τη Νότια Κορέα.
Οι εισαγγελικές αρχές είχαν ζητήσει ήδη από τον Απρίλιο την επιβολή ποινής κάθειρξης 30 ετών.
Τον Φεβρουάριο, νοτιοκορεατικό δικαστήριο είχε ήδη καταδικάσει τον Γιουν σε ισόβια κάθειρξη, κρίνοντάς τον ένοχο για ηγετικό ρόλο σε εξέγερση που συνδεόταν με την αποτυχημένη απόπειρα επιβολής στρατιωτικού νόμου.
Η υπόθεση είχε προκαλέσει τη σοβαρότερη πολιτική κρίση στη χώρα εδώ και δεκαετίες, βυθίζοντας την τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία της Ασίας σε παρατεταμένη αστάθεια.
Στις εκλογές που ακολούθησαν επικράτησε ο φιλελεύθερος πολιτικός Λι Τζε Μιουνγκ, ο οποίος ανέλαβε την προεδρία της χώρας.
Ο πρώην πρόεδρος βρίσκεται ήδη υπό κράτηση και διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει έφεση κατά της νέας δικαστικής απόφασης.
Σύμφωνα με το πρακτορείο Yonhap, το Κεντρικό Περιφερειακό Δικαστήριο της Σεούλ έκρινε τον Γιουν ένοχο για κατάχρηση εξουσίας και για ενέργειες που συνιστούν παροχή βοήθειας προς τον εχθρό, υποστηρίζοντας ότι συμμετείχε στον σχεδιασμό της επιχείρησης με τα drones από την αρχή.
Η υπόθεση αφορά εισβολή μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της Βόρειας Κορέας τον Οκτώβριο του 2024, λίγους μήνες πριν από την αμφιλεγόμενη απόπειρα επιβολής στρατιωτικού νόμου.
Αρνείται τις κατηγορίεςΟ πρώην πρόεδρος αρνήθηκε κάθε παράνομη εμπλοκή. Οι συνήγοροί του υποστήριξαν ότι ούτε διέταξε ούτε ενέκρινε εκ των υστέρων την επιχείρηση, τονίζοντας ότι αυτή δεν είχε καμία σχέση με την επιβολή στρατιωτικού νόμου.
Κατά την υπερασπιστική γραμμή, η αποστολή των drones αποτελούσε απάντηση στις επανειλημμένες ενέργειες της Πιονγκγιάνγκ να στέλνει αερόστατα γεμάτα απορρίμματα πάνω από τα σύνορα προς τη Νότια Κορέα.
Οι εισαγγελικές αρχές είχαν ζητήσει ήδη από τον Απρίλιο την επιβολή ποινής κάθειρξης 30 ετών.
Νέα καταδίκη μετά την ποινή ισόβιας κάθειρξηςΗ νέα απόφαση προστίθεται σε μια σειρά δικαστικών εξελίξεων που έχουν οδηγήσει στην πολιτική και δικαστική κατάρρευση του άλλοτε ισχυρού συντηρητικού ηγέτη, ο οποίος πριν από την εκλογή του στην προεδρία είχε διατελέσει γενικός εισαγγελέας της χώρας.
Τον Φεβρουάριο, νοτιοκορεατικό δικαστήριο είχε ήδη καταδικάσει τον Γιουν σε ισόβια κάθειρξη, κρίνοντάς τον ένοχο για ηγετικό ρόλο σε εξέγερση που συνδεόταν με την αποτυχημένη απόπειρα επιβολής στρατιωτικού νόμου.
Η υπόθεση είχε προκαλέσει τη σοβαρότερη πολιτική κρίση στη χώρα εδώ και δεκαετίες, βυθίζοντας την τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία της Ασίας σε παρατεταμένη αστάθεια.
Καθαίρεση και αλλαγή εξουσίαςΟ Γιουν απομακρύνθηκε από το προεδρικό αξίωμα μετά την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου να επικυρώσει την παραπομπή του, ανοίγοντας τον δρόμο για πρόωρες εκλογές.
Στις εκλογές που ακολούθησαν επικράτησε ο φιλελεύθερος πολιτικός Λι Τζε Μιουνγκ, ο οποίος ανέλαβε την προεδρία της χώρας.
Ο πρώην πρόεδρος βρίσκεται ήδη υπό κράτηση και διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει έφεση κατά της νέας δικαστικής απόφασης.
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