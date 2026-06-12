Νότια Κορέα: Κάθειρξη 30 ετών στον πρώην πρόεδρο Γιουν Σουκ Γεόλ για τα drones στη Βόρεια Κορέα

Η κίνηση με τα drones πάνω από την πρωτεύουσα της Βόρειας Κορέας, θεωρήθηκε πρόσχημα για την επιβολή στρατιωτικού νόμου στη Σεούλ, τον Δεκέμβριο του 2024