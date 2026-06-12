Νεκρός 79χρονος που έπεσε από τον πρώτο όροφο στο νοσοκομείο Παπανικολάου
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Νοσοκομείο Παπανικολάου Νεκρός

Νεκρός 79χρονος που έπεσε από τον πρώτο όροφο στο νοσοκομείο Παπανικολάου

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνώνται

Νεκρός 79χρονος που έπεσε από τον πρώτο όροφο στο νοσοκομείο Παπανικολάου
Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στο νοσοκομείο Παπανικολάου στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, περίπου στις 15:00 ένας άνδρας ηλικίας 79 ετών έπεσε υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί από τον πρώτο όροφο του νοσοκομείου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνώνται.

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