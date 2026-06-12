Με τη Hellenic Seaways και τα σύγχρονα Aero Highspeed βρίσκονται ακόμη πιο κοντά από όσο πιστεύουμε
Σεισμός τώρα 3,7 Ρίχτερ στο Προκόπι Ευβοίας
Σεισμός τώρα 3,7 Ρίχτερ στο Προκόπι Ευβοίας
Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 5 χιλιόμετρα νότια νοτιοδυτικά του Προκοπίου Εύβοιας
Σεισμός μεγέθους 3,7 Ρίχτερ καταγράφηκε το πρωί της Παρασκευής (12/06) στο Προκόπι Ευβοίας.
Σύμφωνα με την Αυτόματη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 5 χιλιόμετρα νότια νοτιοδυτικά του Προκοπίου Εύβοιας.
Σύμφωνα με την Αυτόματη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 5 χιλιόμετρα νότια νοτιοδυτικά του Προκοπίου Εύβοιας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα