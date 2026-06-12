Παρήγαγαν παράνομα φάρμακα για αδυνάτισμα, αντιγήρανση και στυτική δυσλειτουργία σε υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρι
Παρήγαγαν παράνομα φάρμακα για αδυνάτισμα, αντιγήρανση και στυτική δυσλειτουργία σε υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρι
51χρονος φαρμακοποιός είχε στήσει παράνομη φαρμακοβιομηχανία με ομάδα εξειδικευμένων επιστημόνων - Συμπληρώματα αδυνατίσματος, σκευάσματα για αϋπνία και αναβολικά διακινούνταν σε 90 χώρες - Πάνω από 40.000 κατασχέσεις και 14 συλλήψεις
Χάπια αδυνατίσματος, συμπληρώματα διατροφής για ολιστική θεραπεία της αϋπνίας, βιταμίνες για τη στυτική δυσλειτουργία, πεπτίδια για αντιγήρανση και αναβολικά είναι μερικά από τα σκευάσματα που περιλαμβάνονταν στον κατάλογο της παράνομης φαρμακοβιομηχανίας που είχε δημιουργήσει ο 51χρονος φαρμακοποιός στο υπόγειο του καταστήματός του, στο Χαλάνδρι.
Εκεί παρασκευάζονταν όλα τα παράνομα φάρμακα από μια ομάδα εξειδικευμένων επιστημόνων που είχε δημιουργήσει ο 51χρονος, φερόμενος ως «εγκέφαλος» του κυκλώματος, με επικεφαλής ένα βιολόγο.
Στη συνέχεια, μια εταιρεία, η οποία λειτουργούσε χωρίς άδεια, αναλάμβανε τη διανομή των σκευασμάτων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.
Συνεργός του 51χρονου ήταν ένας 27χρονος Βρετανός ο οποίος αποτελούσε τον σύνδεσμο του κυκλώματος στις αγορές του εξωτερικού μέσω μιας εταιρίας που είχε την αποκλειστική διάθεση των προϊόντων σε τουλάχιστον 90 χώρες.
Το κύκλωμα διαφήμιζε τα παράνομα σκευάσματα μέσα από ιστοσελίδες και σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αναρτήσεις για τα δήθεν φάρμακα τα οποία θεράπευαν από αϋπνία μέχρι τριχόπτωση.
Πέρα από το διαδίκτυο ο 51χρονος πωλούσε και κάποια από τα παράνομα σκευάσματα στα ράφια του φαρμακείου του αλλά στο επίσημο e-shop του ανέβαζε μόνο τα νόμιμα, επώνυμα προϊόντα.
Όπως διαπιστώθηκε, τα παράνομα σκευάσματα παρασκευάζονταν είτε από πρώτες ύλες αμφιβόλου προέλευσης είτε με χημικές ουσίες που βρίσκονται σε πειραματικό στάδιο.
Ο 51χρονος φαρμακοποιός ήταν άριστος γνώστης όλων αυτών των ουσιών και φέρεται να χρησιμοποιούσε δοσολογίες από εγκεκριμένα και δοκιμασμένα φάρμακα δημιουργώντας πλαστά σκευάσματα γνωστών εταιρειών.
Για τη συγκεκριμένη υπόθεση μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 14 άτομα και έχουν κατασχεθεί περισσότερα από 40.000 παράνομα σκευάσματα και αναβολικά.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το κύκλωμα δρούσε από το Ιανουάριο του 2024 και είχε πραγματοποιήσει περισσότερες από 15.000 αποστολές παράνομων σκευασμάτων σε τουλάχιστον 90 χώρες με το συνολικό κέρδος από τη διακίνηση να ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ.
Εκεί παρασκευάζονταν όλα τα παράνομα φάρμακα από μια ομάδα εξειδικευμένων επιστημόνων που είχε δημιουργήσει ο 51χρονος, φερόμενος ως «εγκέφαλος» του κυκλώματος, με επικεφαλής ένα βιολόγο.
Στη συνέχεια, μια εταιρεία, η οποία λειτουργούσε χωρίς άδεια, αναλάμβανε τη διανομή των σκευασμάτων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.
Συνεργός του 51χρονου ήταν ένας 27χρονος Βρετανός ο οποίος αποτελούσε τον σύνδεσμο του κυκλώματος στις αγορές του εξωτερικού μέσω μιας εταιρίας που είχε την αποκλειστική διάθεση των προϊόντων σε τουλάχιστον 90 χώρες.
Το κύκλωμα διαφήμιζε τα παράνομα σκευάσματα μέσα από ιστοσελίδες και σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αναρτήσεις για τα δήθεν φάρμακα τα οποία θεράπευαν από αϋπνία μέχρι τριχόπτωση.
Πέρα από το διαδίκτυο ο 51χρονος πωλούσε και κάποια από τα παράνομα σκευάσματα στα ράφια του φαρμακείου του αλλά στο επίσημο e-shop του ανέβαζε μόνο τα νόμιμα, επώνυμα προϊόντα.
Όπως διαπιστώθηκε, τα παράνομα σκευάσματα παρασκευάζονταν είτε από πρώτες ύλες αμφιβόλου προέλευσης είτε με χημικές ουσίες που βρίσκονται σε πειραματικό στάδιο.
Ο 51χρονος φαρμακοποιός ήταν άριστος γνώστης όλων αυτών των ουσιών και φέρεται να χρησιμοποιούσε δοσολογίες από εγκεκριμένα και δοκιμασμένα φάρμακα δημιουργώντας πλαστά σκευάσματα γνωστών εταιρειών.
Για τη συγκεκριμένη υπόθεση μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 14 άτομα και έχουν κατασχεθεί περισσότερα από 40.000 παράνομα σκευάσματα και αναβολικά.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το κύκλωμα δρούσε από το Ιανουάριο του 2024 και είχε πραγματοποιήσει περισσότερες από 15.000 αποστολές παράνομων σκευασμάτων σε τουλάχιστον 90 χώρες με το συνολικό κέρδος από τη διακίνηση να ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ.
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