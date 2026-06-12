Παρήγαγαν παράνομα φάρμακα για αδυνάτισμα, αντιγήρανση και στυτική δυσλειτουργία σε υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρι

Πέρα από το διαδίκτυο ο 51χρονος πωλούσε και κάποια από τα παράνομα σκευάσματα στα ράφια του φαρμακείου του αλλά στο επίσημο

του ανέβαζε μόνο τα νόμιμα, επώνυμα προϊόντα.

Όπως διαπιστώθηκε, τα παράνομα σκευάσματα παρασκευάζονταν είτε από πρώτες ύλες αμφιβόλου προέλευσης είτε με χημικές ουσίες που βρίσκονται σε πειραματικό στάδιο.



