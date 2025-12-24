Τζώνη Καλημέρης: Δεν φοβήθηκα για τη ζωή μου όταν έπαθα καρκίνο

Για τη διάγνωσή του με τον καρκίνο και τον τρόπο που το αντιμετώπισε, δήλωσε ο Τζώνη Καλημέρης: «Όταν νόσησα από καρκίνο, δεν χρειάστηκα ψυχολογική βοήθεια. Όταν έγινε η διάγνωση, μου πρότεινε η γιατρός να πάω σε ψυχολόγο για υποστήριξη, αλλά δεν πήγα. Και στην Αμερική που πήγα για να κάνω τις θεραπείες και τις ακτινοβολίες, μου είπαν το ίδιο, αλλά δεν θεώρησα ποτέ ότι χρειάζεται να πάω σε ομάδα υποστήριξης. Δεν φοβήθηκα για τη ζωή μου. Κόντυνα λίγο από πλευράς αυτοπεποίθησης, αλλά ήξερα ότι δεν είναι μεταστατικός και ότι αυτό που θα κάνω εκεί θα βοηθήσει ώστε να παραμείνει ο καρκίνος σε ύφεση. Εκεί έχασα λίγο ύψος μεταφορικά. Τότε πήρα 10 κιλά σε 4 μήνες, γιατί μου είπαν να μην αδυνατίσω και θα "θέρισα" όλα».



