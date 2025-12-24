Τζώνη Καλημέρης: Δεν φοβήθηκα για τη ζωή μου όταν έπαθα καρκίνο
Τζώνη Καλημέρης: Δεν φοβήθηκα για τη ζωή μου όταν έπαθα καρκίνο
Κόντυνα λίγο από πλευράς αυτοπεποίθησης, πρόσθεσε ο 68χρονος
Για τη μάχη του με τον καρκίνο μίλησε ο Τζώνη Καλημέρης, εξηγώντας πως δεν φοβήθηκε ποτέ για τη ζωή του και πως δεν χρειάστηκε ψυχολογική βοήθεια.
Ο ίδιος ανέφερε στη συνέντευξη που έδωσε στο Πρωινό την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου πως μία από τις πιο δύσκολες συνθήκες της ζωής του για την οποία χτύπησε την πόρτα της ψυχολόγου, ήταν ο χωρισμός του με την πρώην σύζυγό του, Μαρία, καθώς ήθελε να βρει τρόπο να διαχειριστεί τη νέα καθημερινότητα με τα παιδιά του.
Για τη διάγνωσή του με τον καρκίνο και τον τρόπο που το αντιμετώπισε, δήλωσε ο Τζώνη Καλημέρης: «Όταν νόσησα από καρκίνο, δεν χρειάστηκα ψυχολογική βοήθεια. Όταν έγινε η διάγνωση, μου πρότεινε η γιατρός να πάω σε ψυχολόγο για υποστήριξη, αλλά δεν πήγα. Και στην Αμερική που πήγα για να κάνω τις θεραπείες και τις ακτινοβολίες, μου είπαν το ίδιο, αλλά δεν θεώρησα ποτέ ότι χρειάζεται να πάω σε ομάδα υποστήριξης. Δεν φοβήθηκα για τη ζωή μου. Κόντυνα λίγο από πλευράς αυτοπεποίθησης, αλλά ήξερα ότι δεν είναι μεταστατικός και ότι αυτό που θα κάνω εκεί θα βοηθήσει ώστε να παραμείνει ο καρκίνος σε ύφεση. Εκεί έχασα λίγο ύψος μεταφορικά. Τότε πήρα 10 κιλά σε 4 μήνες, γιατί μου είπαν να μην αδυνατίσω και θα "θέρισα" όλα».
Δείτε το βίντεο
Όταν ο παρουσιαστής τον ρώτησε πως γίνεται να μη χάνει την ψυχραιμία του ποτέ, είπε: «Είμαι της άποψης του ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Από τη στιγμή που είναι εκτός του ελέγχου μου και δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό, δεν μπορώ ούτε να στενοχωρηθώ ούτε να στραφώ στον Θεό και να πω ότι είδα τη ζωή αλλιώς και άλλαξα τον τρόπο που αντιμετωπίζω τα πράγματα. Πάντα μένω ψύχραιμος. Η οικογένεια και τα παιδιά μου είναι το καταφύγιό μου. Δεν είμαι ιδιαίτερα θρήσκος, με την έννοια ότι δεν πηγαίνω στην εκκηλσία, πιστεύω όμως στον Θεό. Στη διαδικασία έχω μερικές ενστάσεις».
Και έπειτα ο Τζώνη Καλημέρης ανέφερε για την πιο επώδυνη περίοδο της ζωής του: «Η πιο δύσκολη περίοδος για εμένα ήταν όταν χώρισα με την προηγούμενη σύζυγό μου. Πήγα σε ψυχολόγο κυρίως λόγω των παιδιών. Ήταν μία ας το πούμε κοινή απόφαση, αλλά η διαχείριση των παιδιών ήταν ένα θέμα. Γιατί να χωρίζεις μετά από 15 χρόνια, αλλάζει όλη σου η ζωή. Ήταν πολύ μικρός ο γιος μου, ήταν 2 ετών. Οπότε δεν έχει αναμνήσεις από τη μητέρα του και εμένα μαζί, ενώ με τους δύο μεγαλύτερους έχουμε πολλές κοινές μνήμες. Ήταν κυρίως για τα παιδιά, αλλά νομίζω ότι με βοήθησε και εμένα. Αλλά μετά από 15 συνεδριές με απέλυσε η ψυχολόγος μου, μου είπε "δεν χρειάζεται να έρθεις". Μου είπε ότι ιατρικά δεν είχα κάποιο θέμα».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, μίλησε για τον γάμο του με την Ελπίδα Ιακωβίδου, ο οποίος πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιούλιο: «Είναι βλάχικος γάμος. Δεν ήταν επιλογή μου. Γιατί οι βλάχικοι γάμοι σε εκείνη την περιοχή έχουν στέμμα. Το έκανα και πρόβα το στέμμα. Μου το πρότεινε ο παππάς. Του λέω "είμαι σίγουρος ότι θα γίνει καζούρα και θα με κράξει το σύμπαν". Έφαγα το κράξιμο του αιώνα, αλλά δεν είχα επιλογή, ήταν μονόδρομος. Η Ελπίδα δεν το ήθελε ιδιαίτερα, γιατί της καθόταν αυτό το βαρύ πράγμα πάνω στο κεφάλι, της καταπίεζε τα μαλλιά, της χάλαγε το ντεκόρ όλο, αλλά τι να κάνεις», είπε.
Για την απόφασή του να κάνει έναν τρίτο γάμο επισήμανε: «Κοίτα, ήμουν πολύ σαφής και καθαρός από την πρώτη στιγμή που τη γνώρισα, γιατί, όπως γνωρίζεις, ήταν έρωτας από την πρώτη ματιά, ήταν κεραυνοβόλος. Της είπα "ότι θα καταλάβω απόλυτα αν θεωρείς ότι μαζί μου δεν υπάρχει μέλλον. Θα καταλάβω προφανώς ότι θα θέλεις να βρεις με κάποιον άνθρωπο πιο κοντά στην ηλικία σου, να κάνεις μια οικογένεια πιο γρήγορα ή οτιδήποτε. Παρ’ όλα αυτά, εάν εσύ είσαι οκ με αυτό, εγώ θέλω να είμαστε μαζί. Και θέλω να σε παντρευτώ". Και η Ελπίδα είναι που έκανε τη πολύ μεγάλη θυσία. Παράτησε μια καριέρα στην κυπριακή τηλεόραση, επτά χρόνια στο ΡΙΚ. Τα παράτησε όλα για να έρθει να ζήσει εδώ μαζί μου. Και αυτό μου έδωσε μια τρομερή αυτοπεποίθηση σε ότι αφορά στη σχέση μας. Προφανώς και ευθύνες. Γιατί γι’ αυτή το άλφα και το ωμέγα ήταν η δουλειά της. Αλλά σε αυτή ανήκουν τα εύσημα. Εγώ τι να φοβηθώ; Ότι δεν μπορώ να την κρατήσω ίσως χαρούμενη για πολλά χρόνια. Αυτό το σκέφτηκα και της το είπα. Θέλω να βρει δουλειά στην τηλεόραση, γιατί αυτό ξέρει να κάνει και όσο πιο αντικειμενικός μπορώ να είμαι, θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά ταλαντούχα σε αυτό που κάνει. Είμαι σίγουρος ότι θα βρει αυτό που της ταιριάζει. Υπάρχει πάντα η ανασφάλεια των διευθυντών που φτιάχνουν και εγκρίνουν τα προγράμματα, που δύσκολα θα πειραματιστούν με ένα πρόσωπο. Αλλά επειδή είναι τόσο ταλαντούχα, πιστεύω ότι είτε με κάστινγκ είτε με απευθείας ανάθεση η Ελπίδα θα πάει πολύ καλά».
Δείτε το βίντεο
