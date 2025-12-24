Έλενα Γαλύφα: Το σχόλιό μου για την Πόπη Μαλλιωτάκη ήταν πριν κάτι χρόνια, να είχαμε να λέγαμε μία ιστορία

fashion blogger, εξηγώντας πως η κριτική που είχε κάνει για την τραγουδίστρια ανήκει στο παρελθόν.





fashion blogger στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», η οποία προβλήθηκε την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου, είπε:

Πριν από λίγες ημέρες, η Πόπη Μαλλιωτάκη εξέφρασε την ενόχλησή της για σχόλιο που είχε κάνει στο παρελθόν η Έλενα Γαλύφα σχετικά με το ντύσιμο και την αισθητική της, τονίζοντας ότι δεν δέχεται την κριτική της. Σε δηλώσεις της στην κάμερα του «Happy Day», οι οποίες προβλήθηκαν τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, η τραγουδίστρια ανέφερε αρχικά πώς «όλοι έχουν γίνει δικαστές», εξηγώντας ότι πλέον είναι εύκολο να εκφράζει κανείς τη γνώμη του δημοσίως για ένα άτομο.Η Πόπη Μαλλιωτάκη δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά της για τις δηλώσεις της Έλενας Γαλύφα, λέγοντας ότι ούτε εκείνη βρίσκει το look της fashion blogger ελκυστικό: «Έχουμε γίνει όλοι δικαστές. Δημοσιογράφοι, ηθοποιοί, τραγουδιστές, όλοι κρίνουμε. Έλεος» και συνέχισε «κάποια στιγμή είχε βγει αυτή, πώς τη λένε; Η Έλενα Γαλύφα και μιλούσε για την αισθητική του ντυσίματός μου. Ποια είσαι εσύ που θα μου πεις πώς να ντυθώ εγώ; Έτσι θέλω, έτσι αισθάνομαι, έτσι γουστάρω και έτσι θα ντυθώ. Μου ρώτησες αν σ’ αρέσει το δικό μου ντύσιμο; Και φυσικά δεν μου αρέσει το δικό σου».Το 2022, η Έλενα Γαλύφα είχε αναφερθεί στη φήμη που κυκλοφορούσε τότε, ότι η Πόπη Μαλλιωτάκη θα συμμετείχε στο «My style rocks». Όπως είχε πει, γελώντας: «Τι λέγαμε για την αισθητική; Δεν ξέρω. Εντάξει, φυσικά είναι ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα και μπορούν να συμμετέχουν γυναίκες από όλους τους χώρους. Μην ξεχνάμε ότι η μέση τηλεθεάτρια δεν είναι το fashion icon και θέλει να μάθει από αυτό. Δεν νομίζω ότι μετράει η γνώμη μου για το αν μου αρέσει ή όχι. Αυτό που δίνει σε ένα ριάλιτι είναι οι παίκτες, οπότε θεωρώ ότι εκεί πρέπει να επικεντρωθούν οι παραγωγοί, να πάρουν μια πολύ ωραία μίξη παικτριών για να δουλέψουν οι κριτές».