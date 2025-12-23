Λάκης Γαβαλάς: Η Πόπη Μαλλιωτάκη άμα δεν ξέρει τη Γαλύφα είναι κρίμα, έχει βάλει στόχο να τρελάνει τον ίδιο της τον εαυτό
Λάκης Γαβαλάς: Η Πόπη Μαλλιωτάκη άμα δεν ξέρει τη Γαλύφα είναι κρίμα, έχει βάλει στόχο να τρελάνει τον ίδιο της τον εαυτό
Ο γνωστός σχεδιαστής σχολίασε τις δηλώσεις που έκανε η τραγουδίστρια για τη fashion blogger
Το σχόλιό του για την Πόπη Μαλλιωτάκη έκανε ο Λάκης Γαβαλάς μετά τον εκνευρισμό της μπροστά στις κάμερες για την Έλενα Γαλύφα, δηλώνοντας πως είναι κρίμα και κακό η τραγουδίστρια να μην γνωρίζει τη fashion blogger και πως μάλλον προσπαθεί να τρελάνει τον ίδιο της τον εαυτό.
Ο γνωστός σχεδιαστής μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στο μέλλον του GNTM αλλά και στον Γιώργο Μαζωνάκη, μετά την καταγγελία που δέχτηκε.
Για τις δηλώσεις της Πόπης Μαλλιωτάκη κατά της Έλενας Γαλύφα ο Λάκης Γαβαλάς είπε: «Η Πόπη Μαλλιωτάκη το είπε αυτό; Ε καλά, άμα δεν ξέρει τη Γαλύφα είναι κρίμα, είναι κακό. Αλλά η Πόπη έχει βάλει στόχο να τρελάνει πρώτα απ' όλα τον ίδιο της τον εαυτό. Η Πόπη είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, έχει πολύ χιούμορ. Είναι λίγο βασανισμένη».
Η Πόπη Μαλλιωτάκη είχε πει, συγκεκριμένα, για τη fashion blogger: «Έχουμε γίνει όλοι δικαστές. Δημοσιογράφοι, ηθοποιοί, τραγουδιστές, έχουμε γίνει όλοι δικαστές. Έλεος» και συνέχισε: «είχε βγει κάποια στιγμή, πώς τη λένε αυτή; Η Έλενα Γαλύφα και μιλούσε για την αισθητική που έχω στο ντύσιμο. Ποια είσαι εσύ πού θα μου πεις πώς θα ντυθώ εγώ; Έτσι θέλω, έτσι αισθάνομαι, έτσι γουστάρω και έτσι θα ντυθώ. Με ρώτησε εμένα αν μου αρέσει το ντύσιμο της; Και βέβαια δεν μου αρέσει».
Στη συνέχεια ο Λάκης Γαβαλάς αναφέρθηκε στη υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη μετά τη μήνυση του 22χρονου τραγουδιστή και δήλωσε: «Εγώ έκατσα μέχρι τις 5 στην πρεμιέρα του, τον απόλαυσα. Έχω μιλήσει και στο παρελθόν με τον Γιώργο. Εμείς δεν είναι ότι θέλουμε να γίνουμε διάσημοι από κάποιο σκάνδαλο ή από την ιδιωτική μας ζωή. Θέλουμε να είμαστε γι' αυτό που πραγματικά πρεσβεύουμε. Αισθάνομαι υπέροχα για τον Γιώργο, χαίρομαι που υπάρχει μία δικαίωση. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει η κόντρα με την οικογένεια, αποκλείεται».
Κλείνοντας, μίλησε για το GNTM και το ενδεχόμενο να βρίσκεται και την επόμενη σεζόν στο ριάλιτι μόδας, εξηγώντας: «Ολοκληρώθηκε το GNTM και βγήκε ο νικητής. Φυσικά θα μιλήσω με τον σταθμό. Έτσι κι αλλιώς έχω συμβόλαιο 1+1. Τώρα από εκεί και πέρα, όπως και εκείνοι, και εγώ, θα επαναδιαπραγματευτούμε πράγματα».
