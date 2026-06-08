Η Σαγράδα Φαμίλια εγκαινιάζει τον πύργο των 172,5 μέτρων του Ιησού Χριστού: Ο σταυρός των 100 τόνων και η χρηματοδότηση, δείτε εντυπωσιακές εικόνες



Ο εμφύλιος πόλεμος και οι χαμένες μακέτες



Χρηματοδότηση

¡𝗨𝗡𝗔 𝗖𝗥𝗨𝗭 𝗘𝗡 𝗘𝗟 𝗖𝗜𝗘𝗟𝗢 𝗗𝗘 𝗕𝗔𝗥𝗖𝗘𝗟𝗢𝗡𝗔! Barcelona, que siempre ha sido testigo de la excepcionalidad de Antoni Gaudí, se convierte ahora en escenario de una conmemoración universal: se acerca el momento de la inauguración de la torre de Jesús. El 10 de… pic.twitter.com/TTDDCPqkzG — La Sagrada Família (@sagradafamilia) June 3, 2026

Στη Βαρκελώνη, τα τμήματα μεταφέρθηκαν με γερανούς σε εργαστήριο που είχε στηθεί περίπου 60 μέτρα πάνω από το έδαφος, πάνω από τον κεντρικό ναό. Εκεί ολοκληρώθηκαν με πέτρινα εσωτερικά στοιχεία, λευκή κεραμική επένδυση και γυάλινα τμήματα από τοπικούς παραγωγούς, πριν συναρμολογηθούν και τοποθετηθούν στην τελική τους θέση. «Πιστεύουμε ότι είμαστε αρκετά κοντά (στα σχέδιά του για) το εξωτερικό, σίγουρα» τόνισε στο CNN ο Κορτές. «Όσον αφορά το εσωτερικό, καθώς δεν το είχε καθορίσει λεπτομερώς, υπάρχει περισσότερος χώρος για ερμηνεία».Από το σημείο όπου ολοκληρώθηκε η κατασκευή του σταυρού, η θέα αποκαλύπτει ολόκληρη τη Βαρκελώνη, αλλά και τις πιο εντυπωσιακές λεπτομέρειες του ναού. Οι πολύχρωμες κεραμικές διακοσμήσεις, τα καμπαναριά και τα περίτεχνα γλυπτά των προσόψεων συνθέτουν μια εικόνα που ο ίδιος ο Γκαουντί γνώριζε ότι δεν θα προλάβαινε να δει.Όταν ανέλαβε το έργο από τον αρχιτέκτονα Φρανσέσκ ντε Πάουλα Βιγιάρ, είχε ήδη συνειδητοποιήσει ότι η κλίμακα και η πολυπλοκότητα του σχεδιασμού του καθιστούσαν αδύνατη την ολοκλήρωσή του κατά τη διάρκεια της ζωής του.Η διάσημη απάντησή του σε όσους τον ρωτούσαν πότε θα τελείωνε το έργο έμεινε στην ιστορία:. Ο πελάτης στον οποίο αναφερόταν δεν ήταν οι χρηματοδότες ή οι πιστοί της Βαρκελώνης,Ο Γκαουντί πρόλαβε να δει μόνο τον πρώτο πύργο να ολοκληρώνεται. Δεν θα μπορούσε όμως να προβλέψει τις καταστροφές που θα ακολουθούσαν μετά τον θάνατό του το 1926.Δύο παράγοντες αποδείχθηκαν ιδιαίτερα επιζήμιοι για την πρόοδο: τα χρήματα και ο Ισπανικός Εμφύλιος Πόλεμος.Ειδικότερα, το μεγαλύτερο πλήγμα ήρθε δέκα χρόνια αργότερα, με το ξέσπασμα του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου. Τον Ιούλιο του 1936 αναρχικές ομάδες πυρπόλησαν την κρύπτη του ναού και εισέβαλαν στο εργαστήριο του Γκαουντί, καταστρέφοντας μεγάλο μέρος των σχεδίων και των γύψινων μοντέλων του.Παρά τις απώλειες,χάρη στους μαθητές και συνεργάτες του, οι οποίοι είχαν καταγράψει τις ιδέες του σε βιβλία, φωτογραφίες, σχέδια και δημοσιεύσεις. Αυτές οι πηγές επέτρεψαν στις επόμενες γενιές να συνεχίσουν το έργο.Ο σημερινός επικεφαλής αρχιτέκτονας,, υπογραμμίζει ότι ο Γκαουντί άφησε πίσω του όχι μόνο σχέδια, αλλά και μια ολοκληρωμένη. Αυτό επέτρεψε στους διαδόχους του να αξιοποιήσουν σύγχρονες τεχνολογίες, όπως ψηφιακά μοντέλα και βιομηχανικά ρομπότ, χωρίς να απομακρυνθούν από τη βασική φιλοσοφία του έργου.Η χρηματοδότηση αποτέλεσε επίσης διαχρονικό εμπόδιο. Ως εξιλεωτικός ναός, η Σαγράδα Φαμίλια στηρίζεται αποκλειστικά σε δωρεές και στα έσοδα από τους επισκέπτες.Το μοντέλο αυτό δοκιμάστηκε έντονα κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού, όταν ο τουρισμός σχεδόν μηδενίστηκε. Ωστόσο, η επισκεψιμότητα επανήλθε δυναμικά και μόνο το 2025 ο ναός υποδέχθηκε σχεδόνΠαρά την ολοκλήρωση του κεντρικού πύργου, το έργο. Στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον ηη οποία προορίζεται να αποτελέσει τη μεγαλοπρεπή κεντρική είσοδο της βασιλικής.Τα σχέδια περιλαμβάνουνπου θα συνδέει τον ναό με τον δρόμο, επιτρέποντας παράλληλα την κυκλοφορία από κάτω. Αυτό θα απαιτούσε σημαντικό χώρο και θα μπορούσε να συνεπάγεται την κατεδάφιση κτιρίων κατοικιών ακριβώς απέναντι από την εκκλησία. Ως εκ τούτου, πολλές τοπικές επιχειρήσεις και κάτοικοι αντιτίθενται στην πρόταση.Πολλοί κάτοικοι δηλώνουν ότι δεν έχουν σαφή εικόνα για το χρονοδιάγραμμα ή το μέλλον των περιουσιών τους.